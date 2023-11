Sconto per i pensionati al supermercato: dove e quando possibile usufruire dell’agevolazione

Alcune catene di supermercati hanno deciso di proporre questa curiosa iniziativa a favore degli anziani. Ecco tutti i dettagli in merito

Lo sapevate che esistono dei supermercati che applicano degli sconti ai pensionati e alle persone al di sopra di un certa soglia d’età? Sicuramente non si tratta di una pratica usuale, ma sicuramente è da considerare molto gentile nei confronti di una fetta di clientela che sicuramente spende molto in questi esercizi commerciali.

Dunque per una volta non è il cittadino ad andare verso il risparmio, bensì il contrario. Un surplus di poco conto di questi tempi e perché no anche una strategia di marketing per riempire ancora di più i supermercati e portare i clienti a spendere visto che spesso gli anziani sono accompagnati da parenti più giovani.

Da Carrefour a Conad: ecco tuti i supermercati che applicano gli sconti per i pensionati

Il Carrefour ad esempio ha deciso di applicare degli sconti del 10% senza un minimo di spesa nei Carrefour Iper e Carrefour market aderenti. La platea di beneficiari è quella over 60. Dal canto suo invece il Conad offre un’intera giornata a coloro che hanno almeno 65 anni. Si tratta del mercoledì e percentuale di sconto applicato è la medesima, ovvero il 10%.

Anche la Pam ha deciso di premiare la medesima categoria di clienti. Andando nello specifico la domenica è possibile usufruire lo sconto del 10% sulla spesa a patto che si sottoscriva la Carta Per Te. Il giovedì invece si aggiunge un altro servizio, nella fattispecie la consegna gratuita casa qualora la si richieda.

Molto simile è la proposta di Unes con il 10% per gli over 65 (bisogna però esibire il codice cliente tramite l’app di Unes), ma con la sostanziale differenza che è valida ogni giorno. Un particolare di non poco che non vincola l’avventore a doversi recare al supermercato in uno specifico giorno.

Non poteva mancare Esselunga nell’elenco dei supermercati che stanno tendendo una mano ai clienti anziani. La catena in questione offre il servizio di consegna gratuito o agevolato per una spesa a settimana. Sono ricompresi tra i beneficiari i clienti disabili e clienti che hanno superato i 70 anni.

L’agevolazione viene attivata automaticamente in base ai dati anagrafici rilasciati nel modulo di adesione per la richiesta della Carta Fidaty ed ha validità per una spesa ogni 7 giorni come già specificato. Dunque, le opzioni per anziani e pensionati non mancano e tutte sono decisamente interessanti.