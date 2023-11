Bonus sicurezza 2023/2024: le agevolazioni previste per installare un nuovo impianto che ti protegge la casa

Fino al 31 dicembre 2024 coloro che hanno intenzione di installare o sostituire nella propria abitazione allarmi, antifurti e apparecchiature di videosorveglianza potranno farlo a delle condizioni agevolate

Mettere in sicurezza la propria abitazione o terreni e casolari di proprietà è un passaggio quasi obbligatorio al giorno d’oggi. Infatti con furti e truffe sempre più in aumento non si può di certo restare con le mani in mano e sperare sempre che non accada nulla. Certo, in un mondo ideale sarebbe più che normale, ma facendo i conti con la realtà la situazione non è poi così rosea.

Ovviamente ciò comporta una spesa che però può essere ammortizzata grazie ad un apposito strumento, ribattezzato Bonus Sicurezza, di cui possono avvalersi tutti i contribuenti Irpef senza alcun vincolo reddituale. L’importante è che siano o proprietari di immobili, o soci di cooperative o imprenditori individuali.

Bonus sicurezza 2023/2024: tutto quello che c’è da sapere su cifre e detrazioni

Nello specifico si può ottenere una detrazione del 50% sui sistemi di antintrusione fino ad una spesa massima di 96.000 euro che viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo. A differenza di molte altre agevolazioni fiscali non dipende da altri interventi sull’immobile come ad esempio una ristrutturazione. Per questo, può essere effettuato indipendentemente non essendo vincolato ad altre spese.

L’importante è trovare una ditta che offra questi servizi e che non abbia problemi ad garantire questa agevolazione al cliente facendo tutto in regola. Tutto ciò senza tralasciare la competenza visto che stiamo parlando di lavori anche abbastanza onerosi e che quindi devono garantire una qualità di sicurezza abbastanza elevata.

D’altronde con la mobilità odierna avere la certezza di poter tenere sotto controllo la propria dimora diventa basilare. Si pensi a quando ci si allontana per più di qualche settimana durante il periodo estivo o magari a delle persone che per motivi di lavoro sono spesso fuori casa e non vogliono ritrovarsi brutte sorprese al rientro.

Fortunatamente il tempo è tutto dalla parte di chi ha intenzione di effettuare questi accorgimenti presso la propria abitazione. Infatti il Bonus Sicurezza è attivo fino al 31 dicembre 2024 e quindi lascia ampio margine di manovra. Dunque, ci si può prendere anche un po’ di tempo per pensare a quale strategia adottare e dove mettere nello specifico le telecamere. L’importante è non lasciare nulla al caso, perché la sicurezza all’interno di casa ha un valore inestimabile visto che contribuisce al benessere psicofisico delle persone.