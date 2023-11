Svegliarsi di notte alla stessa ora non è una casualità: cosa vuole comunicare il corpo

Secondo la medicina tradizionale cinese i risvegli notturni alla stessa ora sono dei chiari segnali da parte del nostro corpo. Ma cosa ci vuole dire? Andiamo a scoprirlo insieme

Risvegliarsi nel cuore della notte e non riuscire più a prendere sonno è un qualcosa di piuttosto comune e per chi lo vive è davvero un incubo. Quando poi gli episodi diventano costanti allora la situazione diventa seria e va analizzata. Infatti non si tratta di una mera casualità. È un messaggio che il corpo ci vuole mandare.

Almeno questo è il pensiero di Tiziana Salari naturopata e fondatrice di Naturopatia Intuitiva che riprendendo l’approccio della medicina tradizionale cinese ha elaborato un suo pensiero in merito a questo fenomeno che purtroppo affigge molte persone guastandole il riposo notturno.

Quale messaggio manda il corpo quando ci svegliamo sempre alla stessa ora per più notti di fila

Partendo dal pensiero cinese secondo cui ogni ora del giorno e della notte sia associata all’attività energetica di un organo specifico la Salari ha spiegato cosa avviene tecnicamente a chi per più notti si sveglia sempre allo stesso orario. Andando nel pratico se il risveglio avviene tra l’una e le tre è possibile che a cena ci si è lasciati andare un po’ ed in maniera non propriamente salutare. E non solo a mangiare, ma anche a bere.

Questa fascia oraria infatti è quella del fegato e quelle sopracitate sono le ragioni per cui potrebbe “sentirsi” disturbato. Al contempo il disturbo del sonno potrebbe sopraggiungere anche quando si è sopraffatti dalla rabbia o dalla frustrazione. Un esempio in tal senso è quando si prova collera nei confronti di qualcuno o qualcosa che non consente minimamente di accantonare questo sentimento negativo.

Quella tra le tre e le cinque è invece la fascia del polmone e svegliarsi in questo lasso di tempo può indicare o eccessiva tristezza o una grande voglia di fare. Due estremi che però possono portare ad una stessa reazione. In entrambi i casi vanno analizzati quali sono gli aspetti della propria vita da correggere o da placare visto che ci si sveglia con tosse o forte sensazione di calore o di freddo.

Infine abbiamo la fascia oraria dell’intestino Crasso che va dalle cinque alle sette del mattino. È il momento in cui il corpo si libera di tutte le tossine che sono state espulse dai vari organi durante la notte. Per questo può essere considerato il momento ideale per alzarsi senza l’ausilio sveglia e magari con il sole che entra in camera che consente un risveglio graduale.