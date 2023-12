Dormire con i calzini fa bene! Ecco perché (se non lo fai) dovresti indossarli

Molti pensano che dormire con i calzini sia una cattiva abitudine, anche in inverno quando le temperature sono più basse. Tuttavia, secondo la scienza indossare dei calzini durante il sonno può rivelarsi particolarmente vantaggioso, ecco perché.

Molte persone ritengono che dormire con i calzini sia una cattiva abitudine. In tanti credono sia una pratica sbagliata che ostacola il buon risposo, quindi, preferiscono non indossarli, anche in inverno, nonostante il freddo.

In realtà, secondo alcuni studi, avere l’abitudine di indossare i calzini durante il sonno comporta diversi benefici. Gli esperti, infatti, sostengono che tenere i calzini di notte può influenzare notevolmente la qualità del riposo notturno. Infatti, indossare i calzini a letto è fortemente consigliato anche a chi soffre di disturbi del sonno.

Vediamo allora, perché dormire con i calzini fa bene.

Dormire con i calzini: perché fa bene

Contrariamente al pensiero comune, la scienza afferma che dormire con i calzini abbia un effetto benefico sul nostro corpo. Ma perché indossare i calzini a letto fa bene? Secondo alcuni studi, il primo motivo per cui chi non ha l’abitudine di indossare i calzini a letto farebbe bene a iniziare, è che riposare con le calze favorirebbe il rilassamento, dunque, ad addormentarsi più velocemente. Infatti, tenere i calzini di notte favorisce il processo di vasodilatazione distale, ovvero, ad un aumento della temperatura alle estremità del corpo, quindi mani e piedi. Così facendo si facilita la produzione di melatonina, la sostanza che ha la funzione di regolare il ciclo sonno – veglia. Ma stando ai dati rilevati da diversi esperimenti, indossare i calzini di notte, non solo contribuirebbe ad addormentarsi più velocemente, ma garantirebbe anche una qualità del sonno migliore e a stare addormentati più a lungo.

E’ possibile trarre altri benefici quando si indossano i calzini a letto. Ad esempio, contribuisce ad alleviare le vampate di calore della Menopausa, è particolarmente efficace contro i piedi screpolati e aiuta a prevenire i sintomi della sindrome di Raynaud.

Chiaramente, per avere i benefici di cui abbiamo appena parlato, è fondamentale scegliere delle calze che non siano troppo aderenti o con elastici particolarmente stretti. Infatti, in questo caso si andrebbe pericolosamente ad ostacolare il flusso della circolazione del sangue. Bisogna, inoltre, far attenzione alla qualità dei materiali. E’ fondamentale evitare calze realizzate con tessuti non traspiranti, che causerebbero ristagno del sudore, l’ambiente ideale per la proliferazione di batteri, funghi e cattivi odori. Il consiglio è quello di preferire calze in caldo cotone, lana merino o cashmere, prestando attenzione a selezionare la taglia corretta e adatta alle proprie esigenze.