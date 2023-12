Gratta e Vinci più fortunati, su quali tagliandi puntare per aumentare le possibilità di vincita

Non tutti lo sanno, ma tra i Gratta e Vinci ce ne sono alcuni che offrono maggiori probabilità di vincita. Ecco quali sono i migliori su cui puntare.

Il Gratta e Vinci è un gioco amatissimo dagli italiani. Complice la semplicità di gioco, le grafiche accattivanti ed un prezzo alla portata di tutti, sono diversi milioni gli italiani che ogni giorno tentano la fortuna.

I tagliandini da grattare possono essere acquistati in tutti i rivenditori autorizzati dallo Stato, ad esempio, bar, ricevitorie, edicole, tabaccherie, autogrill autostradali e qualsiasi rivenditore che espone il marchio gratta e vinci nel punto vendita. Ogni biglietto ha la sua modalità di gioco, anche se il gioco prevede sempre che venga grattata la parte dedicata per scoprire se si è vinto o meno un premio in palio.

A differenziare i Gratta e Vinci sono principalmente le fasce di prezzo, infatti, in commercio è possibile trovare biglietti a partire da un euro fino a 20 euro e, chiaramente, i montepremi in palio (quelli che costano di più offrono premi più alti e viceversa). Inoltre, anche se in pochi lo sanno, alcuni biglietti si distinguono da altri per le possibilità di vincita. Insomma, sebbene si tratti sempre di un gioco in cui si tenta la fortuna, potrebbe essere utile capire quali sono i Gratta e Vinci più fortunati.

Gratta e Vinci, quali sono i più vincenti

Esistono tantissimi tipi e tantissimi tagli di Gratta e Vinci in commercio, ma alcuni sarebbero più fortunati di altri.

Tra i biglietti da un euro, ad esempio, quello che risulta essere il più vincente è il Nuovo Sette e Mezzo. Il tagliando offre un montepremi da 10 mila euro ed offre una probabilità di vincita massima di 1 ogni 480 mila. Il Gratta e Vinci da due euro più fortunato, invece, è Turista per 10 anni. In questo caso è possibile vincere al massimo 254.884 euro e le probabilità di intascare l’intero bottino è 1 ogni 4.080.000. Nella fascia di prezzo di tre euro, quello che risulta essere il più fortunato è M’ama non m’ama. Il montepremi più alto è pari a 200 mila euro e le probabilità di portarselo a casa sono 1 ogni 5.040.000.

Tra i biglietti da 5 euro il più vincente in assoluto è il Miliardario. In questo caso il montepremi in palio arriva a 500 mila euro e le probabilità di vincita massima sono 1 ogni 6.000.000. Il più fortunato tra i biglietti da 10 euro è Triplo Colpo. In questo caso la probabilità di vincere il montepremi massimo da 2.000.000 di euro è 1 su 8.400.000.

Infine, tra i tagliandi da 20 euro, troviamo il Miliardario Maxi con cui si ha 1 probabilità su 9.360.000 di intascare un bottino da 5 milioni di euro!