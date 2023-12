Come dimagrire: i cibi da tenere alla larga per perdere peso velocemente

Dimagrire e sentirsi in forma è il sogno di tutti, ma come realizzarlo? Ecco tutti i cibi da tenere alla larga per perdere peso velocemente.

Dimagrire e raggiungere il proprio peso forma, è il sogno di tantissime persone, che pur di raggiungere l’obiettivo, talvolta, ricorrono a rimedi pericolosi. Purtroppo, sono ancora molte le persone che per raggiungere il peso forma si affidano a diete che promettono miracoli o peggio al fai da te, correndo il rischio di compromettere seriamente la propria salute.

Eppure, per perdere peso e ottenere il risultato tanto sperato, c’è un’unica strada da percorrere e prevede alcuni punti di cui si deve assolutamente tenere conto: fare attività fisica, adottare uno stile di vita sano e intervenire sull’alimentazione.

Dunque, in base alle proprie condizioni fisiche è bene praticare una regolare attività fisica come, ad esempio, passeggiare per almeno 20 minuti al giorno, evitare l’assunzione di bevande alcoliche e non fumare. Inoltre, è fondamentale modificare il proprio stile di vita alimentare, eliminando i cibi che più di altri fanno la differenza sulla bilancia. Nelle prossime righe scopriamo quali alimenti è meglio tenere alla larga per perdere peso velocemente.

I cibi da evitare per perdere peso

Dimagrire può essere un obiettivo faticoso da raggiungere, eppure con alcuni accorgimenti è possibile perdere peso e sentirsi bene con il proprio corpo. Come abbiamo visto, è indispensabile adottare uno stile di vita sano, in particolare, evitare l’assunzione di alcol e il fumo di sigaretta. Inoltre, è indispensabile praticare regolarmente attività fisica, chiaramente adatta alle proprie condizioni personali. Per contribuire efficacemente alla perdita di peso è importante anche intervenire sull’alimentazione ed evitare alcuni alimenti nemici della forma fisica. Ma quali sono i cibi da tenere alla larga per perdere peso?

I principali colpevoli sono, senza dubbio, i cibi grassi, fritti, ma anche i dolci. Al contrario, gli esperti suggeriscono di preferire cibi freschi e confezionati in casa, ovviamente prestando attenzione a non abbondare con i condimenti. Meglio stare attenti anche al consumo dei carboidrati, certamente ottimi per avere energia, ma da consumare con parsimonia.

Per dire addio ai chili di troppo ci sono poi delle regole da rispettare. Innanzitutto, è fondamentale non saltare i pasti. Contrariamente a quanto molti pensano, saltare i pasti è controproducente e non fa altro che farci arrivare ancora più affamati al pasto successivo. I pasti devono essere bilanciati e regolari, possibilmente spalmati in 5 momenti della giornata. Un’altra preziosa regola è bere tanta acqua, importantissima per tenere idratato il corpo e per la salute della pelle. Infine, non va sottovalutata la qualità del sonno. Dormire bene per 7/8 ore per notte contribuisce ad alleviare lo stress e a riattivare il metabolismo per bruciare meglio le calorie assunte in giornata.