Conto corrente bancario cointestato, firma congiunta o disgiunta: i pro e i contro di questa soluzione

Tutti i cittadini utilizzano un conto corrente bancario per la gestione del denaro e può essere intestato a più persone, pro e contro

Il conto in banca è necessario per versare i compensi mensili da lavoro retribuito dipendente o il saldo delle fatture per i lavoratori autonomi. Inoltre sul conto corrente bancario viene versata la pensione e vengono domiciliate le bollette delle utenze. Ma si possono effettuare molte altre operazioni anche online grazie alla carta di debito o di credito.

Quello che non tutti sanno è che può essere cointestato, ovvero si può richiedere un conto corrente bancario intestato a più persone fisiche. Le ragioni per cui si fa questa scelta particolare possono essere le più svariate. Tra le motivazioni più diffuse c’è la comodità di utilizzare un solo conto in cui si versa lo stipendio, come nel caso di marito e moglie; oppure capita che un genitore anziano cointesti il conto bancario ai figli per farsi aiutare nella gestione della pensione. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi?

Pro e contro del conto corrente cointestato

Gli Istituti bancari permettono agli utenti di aprire un conto bancario intestandolo a se stesso e a un’altra persona. Il soggetto cointestatario può essere un familiare o un convivente ma anche un soggetto privo di legami di parentela o affettivi. Ma come funziona? Per aprire un conto corrente cointestato ci sono due metodi tra cui scegliere. Il primo consiste nell’attivare un conto corrente cointestato con firma congiunta con la quale si richiede la firma di entrambi per ogni operazione. Il secondo consiste nell’apertura di un conto corrente bancario cointestato con firma disgiunta, in questo caso ognuno può operare liberamente.

Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di avere un conto cointestato? Per quanto riguarda i vantaggi, il conto corrente bancario cointestato permette di usufruire di un unico conto in cui versare gli stipendi e prelevare denaro per i pagamenti senza perdere tempo. Inoltre c’è un risparmio sul costo di gestione del conto per quanto riguarda bollo, imposta di bollo e spese fisse. Ci sono però anche degli svantaggi, tra questi c’è la possibile mancanza di controllo delle azioni compiute dal chi possiede firma congiunta. Condizione non sicura se a versare il denaro è solo uno dei due intestatari del conto corrente in banca.

L’apertura del conto corrente bancario cointestato sono necessari documenti d’identità e codice fiscale oltre alla firma autografa di entrambi gli interessati. Mentre per la chiusura richiede la presenza dei titolari del conto in questione che devono essere d’accordo su tale azione di estinzione del conto bancario. Questo accade per i conti cointestati con firma congiunta ma non vale per quelli con firma disgiunta, in quest’ultimo caso ognuno degli intestatari può decidere di chiudere il conto bancario in autonomia.