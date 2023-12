Legami tossici, come smascherare un amico che si sta approfittando di te

Quando si parla di legami tossici, non ci si riferisce solo al rapporto sentimentale, ma anche un’amicizia può rivelarsi tossica. Ecco i campanelli d’allarme per smascherare un amico che si sta approfittando di te.

La fiducia, il rispetto reciproco, la stima e la lealtà sono i capisaldi dell’amicizia. Volendo dare una definizione al rapporto di amicizia, potremmo dire che si tratta di un legame tra due persone coinvolte emotivamente e basato sul rispetto, la fiducia e la stima reciproca. Insomma, un sentimento veramente prezioso e bellissimo, che però non sempre si rivela tale.

Infatti, un rapporto di amicizia sano può essere definito tale solo nel momento in cui c’è un rapporto alla pari, dove c’è reciprocità. Viceversa, qualora dovesse instaurarsi una dinamica di potere, si parla di amicizia tossica.

Purtroppo, sebbene possa succedere a tutti di rimanere impantanati in un’amicizia tossica, non è sempre facile individuarla velocemente, per cui è bene imparare a riconoscere i campanelli d’allarme per smascherare un falso amico.

Amicizia tossica: i segnali per riconoscere un legame non sano

Capire quando un’amicizia è tossica non è sempre così facile, soprattutto, quando il legame è molto intenso e totalizzante, o se dura da anni. Tuttavia, un’amicizia non sana presenta spesso caratteristiche ben precise. Mancanze di rispetto, umiliazione, attenzioni unilaterali, ansia e frustrazione, sono alcuni dei segnali più comuni nei legami di amicizia tossici.

Ma a volte, un’amicizia tossica potrebbe svelarsi anche quando instauriamo rapporti con altre persone. Può succedere, infatti, che la persona con cui abbiamo questo legame “particolare” non sia disposta a condividerci con altri. Per cui, potrebbe mostrarsi gelosa e mettere un vero e proprio veto alle nostre frequentazioni. Un altro segnale che consente di identificare un rapporto di amicizia tossico è la continua tendenza a svalutare e a far pesare tutto quello che si fa o chiedere continuamente favori e attenzioni per catturare tutta l’attenzione della malcapitata vittima. Inoltre, molto spesso in un rapporto di amicizia dannoso non ci si sente a proprio agio e risulta difficile confidarsi davvero come si farebbe con un amico sincero.

Riconoscere uno o più aspetti di quelli appena descritti nel proprio rapporto di amicizia, potrebbe significare essere intrappolati in un legame tossico, di cui è meglio liberarsi prima possibile. Meglio scappare a gambe levate da questi presunti amici, prima che diventino una vera e propria minaccia per il nostro benessere fisico e mentale.