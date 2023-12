Una dieta sana può fare la differenza: quanti anni di vita in più può garantire

Fare delle scelte più salutari a tavola può avere un’incidenza piuttosto importante per il proprio benessere psicofisico nel lungo periodo

Quante volte abbiamo sentito parlare i medici di alimentazione sana e di come questa possa influire sulla nostra qualità della vita. Spesso però non si dà molta importanza a queste parole, anzi vengono percepite come fastidiose e si preferisce andare avanti senza apportare nessun genere di cambiamento al proprio stile alimentare.

In realtà però sarebbe opportuno badare a questo aspetto perché nel lungo periodo può giocare un ruolo determinante. Anche uno studio pubblicato sulla rivista Nature Food ha portato alla luce i benefici che possono derivare da comportamenti alimentari più corretti e basati sul consumo prodotti più salutari.

Quanti anni di vita in più può garantire una dieta basata su prodotti sani

Il gruppo di ricercatori che ha condotto il lavoro ha analizzato i dati relativi alla dieta delle persone inserite nella Biobanca del Regno Unito e ha appurato che mangiando in un certo modo una persona di mezza età può guadagnare mediamente 10 anni di vita in più.

Uno studio precedente ha evidenziato dei particolari piuttosto simili con diete non salutari che portano Oltremanica ad al oltre 75.00 morti premature ogni anno. La sperimentazione è stata condotta in Norvegia all’Università di Bergen e si basa sull’analisi dei dati di circa mezzo milione di volontari dell’UK tutti compresi tra i 40 e i 69 anni.

Sono state esaminate le abitudini alimentari di tutti i volontari presenti nel database e successivamente le persone sono state raggruppate in base ai modelli alimentari simili. Dal confronto sono emersi dei dati molto chiari che certificano come stravolgere il proprio modo di mangiare in nome del cibo sano possa essere un vero e proprio toccasana.

Di fatto aggiunge degli anni all’aspettativa di vita. In media sono circa 10 come nel caso dell’altro esempio sopracitato. L’importante è allontanare il cibo grasso e calorico e proseguire nel tempo con un andamento sano. Il tutto però deve essere fatto quando ancora non si è troppo avanti con l’età. Più si ritarda più si riduce la possibilità di longevità.

Oltre ad aver analizzato la situazione i ricercatori hanno dato un suggerimento abbastanza importante ai governi per cercare di incentivare le persone ad una corretta educazione alimentare. Nella fattispecie al proposta è quella di tassare i cibi non salutari e di sovvenzionare l’acquisto di quelli che al contrario fanno bene all’organismo degli esseri umani.