Alimentazione, è corretto mangiare pasta tutti i giorni? Il parere dei nutrizionisti ti lascerà a bocca aperta!

Il piatto di pasta rappresenta uno dei pilastri della dieta mediterranea, ma mangiarla tutti i giorni è giusto o no? Ecco il parere dei nutrizionisti.

La pasta è, senza dubbio tra i piatti più amati dagli italiani. Secondo quanto emerso da una recente indagine Doxa – Aidepi, il 90% degli intervistati ama la pasta e la considera un alimento molto gustoso. Ma la pasta non è solo buona, è anche salutare e contribuisce ad avere le giuste energie per affrontare la giornata. Come spiega la dottoressa Chiara Boscaro, biologa nutrizionista presso gli Istituti Clinici Zucchi, l’Istituto Clinico San Siro e Smart Clinic di Cesano Boscone: “Mangiare la pasta fa bene alla salute e mette le persone di buon umore”.

Secondo la dottoressa Boscone, oltre a contribuire al buon umore, i benefici che questo alimento apporta al nostro organismo sono molteplici. Ad esempio, favorisce la concentrazione, accelera il metabolismo e aiuta la gestione dell’insulina.

Insomma, non è un caso che, anche grazie al consumo di pasta, l’Italia sia il Paese più longevo d’Europa. Ma è corretto o no mangiarla tutti i giorni? Nelle prossime righe scopriamo cosa pensano gli esperti sul mangiare quotidianamente pasta.

Mangiare pasta tutti i giorni: si o no?

Gli italiani amano la pasta e sembra che proprio non riescano a farne a meno. Secondo le statistiche, nel nostro Paese, ogni persona consuma oltre 20 kg di pasta all’anno. Tuttavia, è importante sapere se mangiarla ogni giorno sia una buona abitudine.

Come abbiamo visto, si tratta di un alimento che offre numerosi benefici al nostro corpo, ma come per ogni cosa, è consigliabile stare attenti alle quantità. Dunque, si può mangiare pasta tutti i giorni? La risposta è sì! Come afferma la nutrizionista Boscaro: “La pasta si può mangiare ogni giorno, ovviamente nella giusta porzione”. Chiaramente, le quantità dipendono molto dalle caratteristiche fisiche individuali e dallo stato di salute, ma in linea di massima sono 70 gr per le donne e 80 gr per gli uomini.

Il consiglio della dottoressa è di consumarla in un solo pasto al giorno, indifferentemente che sia a pranzo o a cena. Poi spiega: “Se consumata a mezzogiorno, la pasta garantisce all’individuo energia spendibile durante tutto il pomeriggio. Consumata alla sera, invece, favorisce il riposo. Il consiglio più importante è però che si faccia attenzione al condimento”. Insomma, in quantità moderate e facendo attenzione a non eccedere con i condimenti, via libera al consumo di pasta ogni giorno!