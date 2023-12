Vitamina D, assumerla senza il parere medico è un grosso errore: ecco perché

La vitamina D è indispensabile per il buon funzionamento del nostro sistema immunitario e per il benessere delle ossa. Ma assumerla senza il parere del medico è un grosso errore, ecco perché.

Il nostro organismo per funzionare bene ha bisogno delle vitamine. Una di queste è la Vitamina D, essenziale per il funzionamento del nostro sistema immunitario e nervoso, per il benessere delle ossa, dell’apparato dentale e per la formazione della cartilagine.

Essa, però a differenza delle altre vitamine, oltre che con l’alimentazione, può essere integrata con l’assorbimento dei raggi solari UVB.

Tuttavia, negli ultimi anni la carenza di vitamina D nella popolazione è sempre più frequente, tanto da spingere molte persone a decidere di assumere integratori di vitamina D, in maniera autonoma. Ebbene, assumere Vitamina D senza il controllo del medico è un grosso errore, vediamo perché.

Vitamina D: consigliabile assumerla, ma dietro parere medico

Come abbiamo visto, la vitamina D è indispensabile per il benessere del nostro organismo. In particolare, è essenziale per il corretto funzionamento del nostro sistema immunitario e nervoso, per il benessere delle nostre ossa, dell’apparato dentale e per la formazione della cartilagine. Nell’organismo la vitamina D viene prodotta nella cute a partire da un derivato del colesterolo presente nell’epidermide, sotto l’influsso dei raggi solari UVB. Inoltre, è possibile integrarla attraverso alcuni alimenti come, ad esempio, il latte e i suoi derivati o il pesce grasso e gli oli che contiene (salmone, sardine, sgombro), ma anche con i funghi e le uova e il cacao.

Ma quando esposizione solare e alimentazione non dovessero bastare, c’è la possibilità di rimediare alla carenza di vitamina D con integratori realizzati ad hoc. Gli integratori di vitamina D sono facilmente reperibili in farmacia ed erboristeria, ma è assolutamente sconsigliata l’assunzione fai da te. L’assunzione di integratori di vitamina D, va dosata con l’aiuto di un medico, per evitare di incappare in un rischioso sovradosaggio che può causare tossicità da Vitamina. In questo caso, le conseguenze per il nostro organismo possono essere anche serie. Infatti, elevati livelli di calcio nel sangue produce una perdita di appetito, nausea, vomito e nevrosi.

Per questa ragione, è sempre bene chiedere un parere al proprio medico, che saprà indicare la corretta quantità di vitamine da assumere, in base alle singole esigenze.