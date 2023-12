Relazioni di coppia, i segnali che ti fanno capire che il tuo partner si sta allontanando: sono inequivocabili

Ci sono segnali inequivocabili che possono far capire se il proprio partner si sta allontanando. Ecco a cosa prestare attenzione.

Sebbene nell’immaginario comune il vero amore dura per sempre, la realtà è che nessuna coppia è esente da momenti down fatto di litigi, incomprensioni e silenzi, così che anche gli amori più grandi possono finire.

Purtroppo, le cose non vanno sempre come desideriamo e può capitare che dopo un po’, la relazione non funzioni più come i primi tempi.

Non sempre, però, è così facile capirlo e, ancora più difficile, accettarlo. Spesso, infatti, per paura di soffrire si tende a sottovalutare alcuni segnali che, invece, possono aiutare a capire se il proprio partner si sta allontanando. Ecco i campanelli d’allarme a cui prestare attenzione.

Come capire se il tuo partner si sta allontanando

Se ti è capitato di pensare “Il mio compagno non mi desidera più come prima”, allora è probabile che tu sia impantanata in un rapporto di coppia stanco. Ma come capire se il tuo lui ha perso l’interesse nella vostra relazione?

Iniziamo dicendo che non è sempre facile capirlo. Talvolta, infatti, i segnali potrebbero essere così sottili da essere scambiati per normale amministrazione di coppia, ma è meglio non sottovalutarli. Ad esempio, potresti aver notato che preferisce trascorrere il tempo libero con amici e colleghi, piuttosto che con te o che i vostri momenti di intimità sono sempre meno frequenti. Un uomo che ha perso l’interesse, inoltre, tende ad ignorare totalmente qualsiasi tentativo di riavvicinamento e non ha più voglia di svolgere attività di coppia. Ovviamente, per lui i progetti di vita insieme sembrano aver perso senso e i litigi sono sempre più frequenti, anche per le cose più banali.

Se hai riconosciuto uno o più di questi segnali, potrebbe essere che il tuo lui abbia perso interesse nella vostra relazione. Tuttavia, non è detto che la vostra relazione sia destinata a fallire. Infatti, è sempre possibile dare un nuovo slancio al vostro rapporto e riaccendere il fuoco della passione che sembra perduta. Chiaramente, per farlo è fondamentale che tu sia disposta a rimboccarti le maniche e metterti in discussione, riconoscendo gli errori commessi e i punti deboli su cui è necessario lavorare. Una buona idea potrebbe essere anche rivolgersi a dei professionisti per un percorso di terapia di coppia che, potrebbero aiutare te e il tuo lui a intraprendere un percorso di crescita personale e riscrivere il vostro futuro.