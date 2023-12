WhatsApp si rivoluziona | Arriva un nuovo metodo di condivisione foto e video

A grande richiesta, l’app di chat istantanea introduce finalmente la possibilità di inviare file multimediali in qualità originale: ecco come.

In una mossa che segna un cambiamento significativo nell’esperienza degli utenti, WhatsApp ha annunciato ufficialmente la possibilità di inviare foto e video a qualità originale.

Questa attesissima funzionalità ha fatto il suo debutto sulla versione dell’app per iPhone, suscitando l’entusiasmo degli utenti, mentre è probabile che sia estesa presto anche agli utenti Android.

Questa opzione offre agli utenti la libertà di inviare file senza comprimerli, mantenendo intatta la qualità originale, anche se comporta un utilizzo dei dati maggiore.

Vediamo più nel dettaglio come funziona.

Come utilizzare la funzione di invio documenti

La possibilità di condividere file mantenendo la loro qualità originale si rivela particolarmente utile in diverse situazioni: ad esempio, permette di inviare una foto da stampare senza perdere la qualità. Utilizzando la normale funzione di invio, infatti, l’app riduce la qualità dell’immagine per consentire un invio più rapido e un peso minore sul server. Sebbene molte app rivali, come Telegram, offrano questa funzionalità da tempo, WhatsApp ha ora ufficialmente implementato questa opzione, rendendola accessibile e intuitiva per gli utenti. L’opzione di inviare file senza comprimere presenta un limite massimo di 2 GB per ogni file, garantendo un’ampia flessibilità nella condivisione di contenuti di alta qualità.

I passaggi per utilizzare questa nuova funzione sono pochi e semplici. Basta aprire una chat, fare tap sul segno “+” e scegliere la sezione “Documenti”, quindi “Libreria Foto e Video”. Da qui, è possibile selezionare il file desiderato dalla propria cartella personale. È importante notare che le foto e i video con qualità originale non verranno visualizzati con anteprime, ma appariranno come normali documenti o file. Questo approccio mira a mantenere l’integrità della qualità, senza compromessi dovuti alla visualizzazione preliminare.

Un aggiornamento pieno di novità

Per accedere a questa nuova opzione è necessario aggiornare l’app all’ultima versione, tramite App Store o Play Store, o attivando l’opzione di aggiornamento automatico dalle impostazioni dell’app. La versione 23.24.73 per iPhone ha introdotto questa novità tanto attesa insieme ad altre funzioni innovative. Tra le nuove caratteristiche spiccano le chat vocali per gruppi di dimensioni più ampie, disponibili senza la necessità di effettuare chiamate, nuove icone di notifica per le chiamate e la possibilità di reagire rapidamente a uno stato utilizzando l’avatar, semplicemente facendo tap su Rispondi.

L’introduzione di questa funzionalità rappresenta un passo significativo per WhatsApp nel soddisfare le esigenze degli utenti che cercano di condividere contenuti senza compromettere la qualità. L’opzione di inviare foto e video a qualità originale promette di migliorare notevolmente l’esperienza di condivisione su WhatsApp, offrendo agli utenti una maggiore libertà e controllo sulla qualità dei loro file multimediali condivisi.