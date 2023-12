Gratta e Vinci come regalo di Natale alternativo: i biglietti hanno portato ad una vincita scioccante

Non si tratta di una favola bensì di un fatto realmente accaduto. La responsabile ha regalato a dei colleghi dei Gratta e Vinci come regalo di Natale e i biglietti hanno di fatto spalancato le porte della fortuna

Vi piacerebbe ricevere come regalo di Natale una cospicua somma di denaro dal tuo superiore? Chiaramente la risposta è scontata, così come le probabilità che ciò avvenga. Per fortuna però esistono delle eccezioni, che seppur siano dettate dalla mera casualità hanno comunque portato ad un evento piuttosto fortunato.

La storia che stiamo per andare a scrutare ha infatti dell’incredibile e al tempo stesso è decisamente affascinante. Il tutto è accaduto negli Stati Uniti per l’esattezza ad un gruppo medici di un ospedale di Bowling Green nel Kentucky che hanno ricevuto come regalo di Natale dalla loro responsabile Sheila Colter diversi Gratta e Vinci dal valore di 20 e 30 dollari alla Kentucky Lottery.

Gratta e Vinci come regalo di Natale: i dettagli della clamorosa vincita

La donna aveva “ripiegato” sui biglietti della lotteria per via del ritardo nella consegna dei regali che aveva ordinato online. Di fatto era un modo per tamponare una situazione di emergenza, ma in realtà si è rilevato più proficuo del previsto. Inizialmente hanno vinto 50 dollari e li hanno reinvestiti acquistando un biglietto del medesimo valore.

Da lì è derivata una vincita di ulteriori 100 dollari che hanno deciso di sfruttare nuovamente nel medesimo modo. A quel punto succede qualcosa di clamoroso. In uno degli ultimi due biglietti rimasti da grattare spunta fuori una cifra pazzesca, ovvero 50mila dollari. Accertata la corposa vincita i medici sono rimasti increduli dalla gioia.

Al montepremi però sono state sottratte le tasse che hanno portato la vincita finale a 36mila dollari. Il gruppo formato da 21 medici si è diviso così 2mila dollari a testa. Un bottino che fa decisamente comodo a prescindere e che in questa fase natalizia in cui si tende a spendere di più possono risultare ancora più comodi.

Un evento più unico che raro che ha dispensato tanta gioia e felicità ai fortunati vincitori. Ciò però non toglie che il gioco non ha nessun senso logico e la dea bendata fa capolino solo in rare circostanze. Dunque, se lo si vive con lo spirito dei sopracitati medici va bene, altrimenti sarebbe meglio evitare. In questo caso a maggior ragione si trattava di un regalo, che è andato ben oltre le più rosee attese.