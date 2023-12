Whatsapp, qualcuno potrebbe spiarti a tua insaputa: attenzione a questi particolari

Durante l’utilizzo di Whatsapp, qualcuno potrebbe spiarti senza che te ne accorga. Ecco i particolari da tenere d’occhio.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una diffusione a macchia d’olio dell’utilizzo dei social network. Ormai, non si conta più il tempo trascorso alle prese con i diversi dispositivi elettronici e i social network. Tra i più noti e utilizzati, senza dubbio, l’applicazione di messaggistica istantanea della famiglia Meta che, dal 2004, ha conosciuto un periodo di sola crescita. Attualmente, Whatsapp conta oltre 2 miliardi di utenti mensili in tutto il mondo, tenendo ben stretto il primato tra le applicazioni più utilizzate per la messaggistica.

Del resto, si tratta indiscutibilmente di un modo comodo e semplice per restare in contatto con i propri amici, parenti o colleghi di lavoro e per scambiare con loro messaggi e file multimediali. Insomma, ad oggi whatsapp rappresenta un vero e proprio archivio della vita di diversi milioni di persone, ecco perché è necessario stare attenti che l’app sia protetta da occhi indiscreti.

Talvolta, infatti, qualcuno potrebbe sbirciare nella tua vita privata senza che neanche te ne accorga. Per tale ragione è bene tenere d’occhio alcuni particolari, nelle prossime righe vediamo quali.

Whatsapp: i particolari che mettono in pericolo la privacy

Come abbiamo anticipato, Whatsapp è un’applicazione di semplice utilizzo che consente di scambiare con i propri contatti messaggi, videochiamate oppure di condividere documenti e posizione. Sebbene, si tratti di un’applicazione molto sicura, per essere certi di salvaguardare al meglio la privacy è meglio prestare attenzione ad alcuni particolari.

Ad esempio, per evitare che qualcuno sbirci la foto profilo basterà andare nel menù “Impostazioni”, cliccare sulla voce “Privacy” e sulla dicitura “immagine del profilo” e scegliere con quali contatti condividere. Un altro particolare a cui prestare attenzione per tutelare al meglio la privacy è la posizione. Se vuoi evitare che occhi indiscreti conoscano la tua posizione, basterà andare nel menù “Impostazioni”, cliccare la voce “posizione” e scegliere l’opzione “chiedi la prossima volta quando condivido”. In alternativa, è possibile scegliere l’opzione “mai”, oppure, l’opzione “mentre usi l’app”.

Con questi piccoli accorgimenti, potrai evitare che qualcuno ti spii a tua insaputa e salvaguardare la tua privacy. Ricordiamo, inoltre, che Whatsapp utilizza un sistema conosciuto come crittografia end – to – end. Questo significa che il loro contenuto può essere letto solo ed esclusivamente dai legittimi mittenti e destinatari. Dunque, solo tu e la persona con cui parli potete vedere o leggere quei messaggi.