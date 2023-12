I tre segni zodiacali maschili più falsi dello zodiaco: sono in grado di mentire in qualsiasi contesto

Sono tre in particolare gli uomini che secondo le stelle sono i più falsi dell’intero panorama zodiacale. Scopriamo da chi tenersi alla larga per via del loro essere perennemente bugiardi

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio diceva un antico detto. Mai come in questo caso può risultare piuttosto calzante. Infatti tra le tante sfaccettature dello zodiaco bisogna tenere in conto anche quella relativa alla falsità. In questa sede ci occuperemo in particolar modo del sesso maschile.

Alcuni infatti mentono “come se non ci fosse un domani” e non provano nemmeno un minimo di rimorso. Ma non è tutto. Hanno anche una grande capacità di mascherare ciò che pensano e provano. Uno scenario decisamente inquietante che è giusto andare ad approfondire per capire quali segni andrebbero tenuti alla larga.

I tre segni maschi più falsi e manipolatori di tutto lo zodiaco

In particolare sono tre le personalità maschili a cui prestare la massima attenzione. Magari dopo un primo periodo di frequentazione ci si rende conto di non averli conosciuti affatto. Parlando di loro con altre persone vengono fuori verità inaspettate e quel punto si rimane spiazzati. Soprattutto per una donna può essere davvero un duro colpo.

Secondo le stelle sotto questo punto di vista l’Ariete è il “peggiore” in assoluto e per distacco. Racconta bugie per apparire piacente agli occhi degli altri. Per fare colpo su un’altra persona è disposto anche ad alterare la realtà. Anche di fronte all’evidenza continuerà a mantenere il pugno duro e a negare le sue colpe.

Lo Scorpione invece punta tutto sull’ambiguità. Chi frequenta questo segno vive perennemente sulle spine ed entra in un vortice di credenze che non sempre sono veritiere. Anzi, in molti casi sono chiaramente false e non c’è modo di smascherarlo. La sua ragnatela di menzogne è difficile da sgretolare.

I Gemelli a differenza dei primi due segni puntano tutto sulla comunicazione. Ingannano gli altri con le parole e viste le loro abilità nel colloquiare riescono benissimo in questo intento. Fondamentalmente non lo fanno con un fine ben delineato, ma raccontando così tante menzogne diventa difficile mantenere una coerenza. Quando deve intrattenere qualcuno potrebbe parlare per ore senza mai fermarsi e nel mentre è piuttosto plausibile che si lasci andare ad un cumulo di falsità in maniera piuttosto puerile. Nessuna cattiveria intendiamoci, ma alla lunga una volta capito bene il meccanismo che adottano la loro presenza diventa sempre meno piacevole.