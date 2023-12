Isee 2024, documenti necessari per poterlo richiedere: l’elenco completo

Con l’arrivo del nuovo anno è necessario richiedere un nuovo modello Isee. Ma cosa serve per poterlo ottenere in tempi rapidi? Ecco tutto quello che c’è da sapere

La fine dell’anno porta via tante cose tra cui anche le attestazioni ISEE che vanno richieste nuovamente per i dodici mesi successivi. Dunque per chi ha intenzione di richiedere questo modello nel 2024 è tempo di iniziare a mettere insieme la documentazione giusta per poterlo ottenere.

E proprio a questo proposito è bene fare mente locale e capire cosa serve e quali regole ed indicazioni è necessario seguire. D’altronde si tratta di un passaggio importante visto che grazie all’attestazione rilasciata dall’Inps si può accedere a numerosi bonus e prestazioni sociali agevolate.

Modello Isee: quali documenti sono indispensabili per poter effettuare la richiesta

Il primo elemento di cui si necessita è la Dichiarazione sostituiva unica (DSU) e per poterla compilare sono necessari il documento di identità e il codice fiscale del dichiarante così come quelli del nucleo familiare. Vanno inoltre allegati l’eventuale contratto d’affitto e la copia dell’ultimo canone di locazione versato, la dichiarazione dei redditi, e altri documenti che attestano compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali.

Passando invece alle informazioni relative al patrimonio mobiliare e immobiliare i dati devono riferirsi all’anno ancora prima. Dunque per le attestazioni 2024 vanno presi i dati riscontrati al 31 dicembre 2022 e tra questi sono ricompresi i dati catastali e il valore imponibile dell’Imu, l’eventuale mutuo per l’acquisto dell’immobile, il valore commerciale di eventuali aree fabbricabili e i prodotti di risparmio o investimento come conti correnti, libretti di risparmio e carte di credito prepagate.

Andando nello specifico a quella che sarà la situazione del 2024, non sono previste novità di rilievo in merito all’ISEE. Al contempo vanno evidenziate le modifiche di calcolo previste nella prossima Legge di Bilancio. Bisognerà rispettare uno specifico limite visto che l’esclusione dei titoli di Stato dall’ISEE sarà riconosciuta entro il limite di 50.000 euro. Dunque un effetto che si sentirà soprattutto per chi ha una disponibilità economica più elevata.

La DSU può essere presentata o al Comune o all’ente che eroga la prestazione agevolata, al Caf o all’Inps. Le altre due opzioni sono online sul portale dell’Inps e personalmente presso le sedi territoriali. L’alternativa è avvalersi della Dsu precompilata dell’Inps (che contiene già alcuni dati forniti dall’Agenzia delle Entrate). Essendo semplice e veloce va sempre più per la maggiore, ma per accedere sono necessarie le credenziali Spid, Cie o Cns.