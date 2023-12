Navigare tra le regole del galateo: quali regali non fare a Natale

Il Natale è dietro l’angolo e ancora non sapete cosa regalare ad amici e parenti? Ecco una lista di regali da evitare: portano sfortuna!

Il periodo natalizio, con la sua atmosfera calorosa e festosa, è spesso associato a gesti di affetto e condivisione, tra cui lo scambio di regali.

Tuttavia, tra le risate e la gioia dello scartare i regali, è fondamentale tenere presente che ci sono oggetti che è meglio evitare di donare, seguendo le regole del galateo.

Molte persone trovano maggior soddisfazione nel donare piuttosto che ricevere, godendo della gioia che scaturisce dal vedere i loro cari aprire i pacchetti con entusiasmo.

Ma, nonostante le migliori intenzioni, è possibile incappare in regali che, per tradizione o superstizione, potrebbero essere mal interpretati o addirittura essere considerati cattivi presagi.

Salvadanai o portafogli vuoti: attenzione alla sfortuna

Partiamo dalla scelta più ovvia: regalare un salvadanaio o un portafogli vuoto potrebbe essere interpretato come un’evidenza e augurio di scarsità finanziaria. Per evitare di inviare segnali indesiderati, è consigliabile inserire un importo simbolico all’interno come gesto di prosperità, anche solo una moneta: una tradizione antica ma ancora rispettata per scaramanzia.

Anche i gioielli non sono una buona opzione, in particolar modo le perle: sebbene siano spesso apprezzate, le perle sono considerate un regalo delicato da evitare. La superstizione collega le perle alle lacrime, simbolo di sventura e dolore. Se decidete di regalarle, la tradizione richiede che siano sempre in numero pari, accompagnate da una moneta in segno di scambio simbolico per allontanare la sfortuna.

Tra fazzoletti e scarpe è meglio presentarsi a mani vuote

Anche i fazzoletti, nonostante la loro fattura pregiata, sono da evitare come regalo. Come le perle, vengono associati all’asciugare le lacrime, e donarli può suggerire il desiderio che il destinatario versi lacrime. Per evitare situazioni imbarazzanti, è meglio scegliere alternative più allegre e neutre. Allo stesso modo coltelli, forbici e oggetti appuntiti dovrebbero essere esclusi dalla lista dei possibili regali: oltre al loro legame con l’atto del tagliare, che simboleggia divisione e separazione, questi oggetti potrebbero anche rappresentare un rischio fisico. Un pensiero più sicuro e positivo potrebbe essere un regalo che promuova l’unità e l’integrazione.

Infine, tornando alle superstizioni, evitate di regalare scarpe: sono associate a movimenti e partenze, e pertanto evocano un senso di allontanamento. In passato venivano offerte come doni ai defunti, quindi regalarle potrebbe portare sfortuna. Mentre ci prepariamo per lo scambio di regali, è essenziale considerare le tradizioni e le superstizioni che circondano certi oggetti. Seguire le regole del galateo assicura che i nostri gesti di affetto siano accolti con gioia e gratitudine, evitando malintesi e preservando lo spirito natalizio di amore e condivisione.