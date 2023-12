Whatsapp, arriva la svolta AI: le novità che lasceranno tutti di stucco

La nota applicazione di messaggistica si prepara ad una nuova grande rivoluzione grazie all’Intelligenza Artificiale. Ecco le novità che lasceranno gli utenti a bocca aperta!

Whatsapp è l’applicazione di messaggistica istantanea più nota ed utilizzata al mondo. L’app della famiglia Meta, negli anni ha visto crescere in maniera esponenziale il numero dei suoi utenti e questo non solo perché rappresenta un modo comodo e semplice per comunicare con i propri contatti, ma anche per le nuove interessanti funzioni che aggiunge di volta in volta.

Ad esempio, la società ha recentemente implementato diverse funzioni come la possibilità di nascondere le chat bloccate e condividere immagini e video di massima qualità sui dispositivi iOS. Inoltre, nelle ultime settimane Whatsapp ha aggiunto la funzione per fissare messaggi specifici all’interno delle chat, una caratteristica che permette agli utenti di mettere in evidenza uno specifico messaggio nella parte superiore della chat per un certo lasso di tempo necessario a facilitarne la consultazione da parte di tutti. Una funzione che risponde alla necessità di organizzare le conversazioni di gruppo, soprattutto, quando coinvolgono un gran numero di partecipanti.

Ma le novità della piattaforma verde non finiscono qui, perché sembra essere pronta ad una mega rivoluzione AI. Vediamo di cosa si tratta e perché lascerà tutti di stucco.

Whatsapp: arriva la rivoluzione AI

Nonostante il suo enorme successo a livello mondiale, Whatsapp non ha alcuna intenzione di arrestare la sua evoluzione. Solo nelle ultime settimane, la piattaforma è stata interessata da diverse novità interessanti, ma a breve potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione AI.

Proprio come è stato annunciato durante la conferenza annuale Connect di Meta, saranno diverse le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale introdotte. Tra le più interessanti, la funzionalità “AI Stickers”, grazie alla quale gli utenti potranno creare adesivi personalizzati direttamente nelle chat. Con l’aiuto della tecnologia Llama 2, sarà possibile trasformare i messaggi di testo in adesivi unici e di alta qualità. Un’altra importante aggiunta è “AI Chats”, ovvero, chat guidate dall’intelligenza artificiale, ponendo domande finalizzate ad approfondire argomenti o ottenere nuove prospettive nelle chat di gruppo. Ovviamente, per avviare queste conversazioni saranno necessarie specifiche azioni e saranno ben distinte dai messaggi personali.

L’ultima interessante svolta Whatsapp riguarda la generazione di immagini fotorealistiche. Proprio come già avviene con ChatGPT, gli utenti Whatsapp potranno inserire prompt o immagini e l’AI genererà immagini per rappresentare idee, luoghi o persone. Insomma, un mare di novità che certamente contribuiranno ad ampliare ulteriormente la platea di utenti dell’app della famiglia Meta.