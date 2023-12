Le relazioni non sono più quelle di una volta: perché secondo la scienza durano di meno

I paragoni tra le storie d’amore di un tempo e quelle attuali catalizzano sempre enormi attenzioni. Stavolta però a dare un punto di vista differente ci ha pensato la scienza: ecco cosa ha detto a tal proposito

I cambiamenti della società odierna sono sotto gli occhi di tutti. Chiaramente è anche logico visti i passi in avanti in ambito tecnologico e per quanto concerne il benessere. Ad aver subito un mutamento però sono state anche le relazioni che sono oggettivamente sempre più fugaci rispetto al passato.

La ricerca della persona giusta è già di per sé un qualcosa di complicato e se ci si mette anche il contesto culturale allora il compito si preannuncia piuttosto arduo. Ed è qui che scatta il confronto che seppur per certi versi può sembrare superfluo e scontato, in realtà può lasciare in dote tanti spunti di riflessione.

Le relazioni odierne non durano come quelle del passato: la risposta scientifica

Ed è proprio in mezzo a queste molteplici perplessità che si è inserita la scienza che ha provato a dare delle risposte a questo quesito di estrema rilevanza per la società. Nello specifico alcuni ricercatori inglesi hanno condotto un’indagine sentimentale per comprendere cosa a spinge le persone a lasciarsi di più rispetto ad un tempo.

Tra gli aspetti che sono stati analizzato dagli studiosi dell’University College di Londra in collaborazione con il team di studio dell’Università di St Andreas in Scozia spiccano le motivazioni che spingono le persone a mettersi insieme. Spesso infatti hanno a che fare più con la praticità e la convenienza piuttosto che con l’amore, i sentimenti e la voglia di costruire qualcosa di duraturo.

Ad esempio la convivenza che una volta era considerata una prova per poi giungere al matrimonio adesso viene vista come un’opportunità per scappare dalle rispettive famiglie e avere un’indipendenza personale. Infatti potendo dividere le spese dell’affitto diventa più semplice evadere, ma al contempo prima o poi in un contesto di questo tipo le differenze vengono fuori e portano poi a doversi allontanare.

Mancando un vero e proprio progetto di vita per quanto ci siano dei buoni propositi iniziali è difficile andare avanti e ad avere dei sani equilibri. Al primo ostacolo la coppia rischia di sgretolarsi per poi non ritrovarsi e ciò spiega perché rispetto ai decenni passati i rapporti non siano più duraturi e il tanto sospirato “per sempre” sia sempre più una chimera.