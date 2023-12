Aldi: chi produce i prodotti della catena di supermercati? La risposta che non ti aspetti

Andiamo a scoprire chi produce i prodotti Aldi e quali sono le caratteristiche delle linee e dei prodotti del noto marchio di supermercato

Una delle catene di supermercati più apprezzati in Italia è sicuramente Aldi, che ormai da un secolo opera nel Bel Paese. La vasta gamma di prodotti che abbinano qualità e risparmio hanno reso questo marchio così longevo e affidabile. Come per ogni altro brand sugli scaffali di questi esercizi sono presenti diversi articoli firmati proprio da Aldi.

Un particolare che suscita la curiosità dei consumatori in particolar modo quelli più esperti che badano ad ogni minimo particolare. Per questo sorgono spontanei alcuni interrogativi: chi produce i prodotti Aldi? Quali sono le caratteristiche principali delle diverse linee di prodotti targati Aldi?

Aldi: chi produce i vari prodotti del supermercato

In linea di massima la catena si rivolge a collaboratori diversi e specializzati nelle diverse produzioni. Tra i fornitori e i marchi più famosi che si occupano della produzione dei prodotti firmati Aldi che si trovano sugli scaffali del noto supermercato ci sono Regione Che Vai, I Colori del sapore, Bio Natura, Il Podere, Gourmet, Primis, Il Tagliere del Re, Almare Seafood e tanti altri ancora.

Una delle linee più apprezzate è Regione Che Vai. Questa azienda accompagna i consumatori in un vero e proprio percorso gastronomico tra i sapori tipici di ogni Regione d’Italia. Tra i prodotti che propone ci sono il Limoncello, la Burrata e lo Speck dell’Alto Adige. Spazio anche all’Olio Extravergine d’Oliva, ai Cantucci Toscani, al Gorgonzola fino ad arrivare all’apprezzatissima Pasta di Gragnano.

Un’altra marca di qualità che propone Aldi è I Colori del Sapore di Aldi. L’obiettivo in questo caso è garantire il massimo del gusto e della qualità sulle tavole dei consumatori. Tra gli alimenti che distribuisce si possono annoverare anche riso, farro, uova, succhi di frutta ma anche passate di pomodoro e olio.

Per chi apprezza maggiormente i sapori pregiati e particolari Aldi ha pensato ad una linea gastronomica che calza a pennello. Si chiama Gourmet e propone una vasta gamma di prodotti che vanno dalla pasta ai dolci, dal pesce alla carne fino ad arrivare ai salumi. A proposito di questi ultimi Aldi ha un marchio apposito che si occupa degli insaccati. Il Tagliere del Re infatti fornisce i supermercati Aldi in giro per il Bel Paese con salumi e affettati di prima scelta e che accontentano ogni palato.