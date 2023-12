Come capire se la propria relazione è sana grazie alle green flags: provare per credere!

Andiamo a scoprire cosa sono le green flags grazie alle quali possiamo comprendere una relazione è o meno sana. Come riconoscerli e come analizzarli

Le relazioni tossiche purtroppo sono sempre più numerose e alla lunga non fanno altro che logorare le persone che nutrono la vana speranza che le cose possano cambiare. Se ci si rende conto che anziché portare amore e benessere sono solo causa di malessere e disagi allora sarebbe opportuno lasciarsele alle spalle una volta per tutte.

Purtroppo però alle volte scattano una serie di meccanismi inconsci che portano al protrarsi di questi legami. Dipendenza affettiva, paura della solitudine e timore di non riconoscersi nelle aspettative degli altri sono tra le più comuni a cui se ne aggiungono tante altre che vanno a rendere ancor più complicato il quadro.

Green flags: cosa sono e quando indicano che un rapporto è florido

Per effetto di ciò è bene capire cosa si può fare per rimediare o meglio per comprendere se quella relazione può proseguire o è meglio lasciarsela alle spalle. A tal proposito possono essere di estremo aiuto le red flags, ovvero tutti quei segnali di allarme che bisognerebbe individuare e accogliere quando si vive un rapporto che di sano ha ben poco.

In questa sede però andremo a scrutare le green flags che al contrario aiutano a riconoscere le storie d’amore che fanno bene e su cui sarebbe produttivo investire le proprie risorse emotive. Una delle prime bandierine verdi è quella della reciprocità. Un rapporto che si rispetti non può basarsi sul dare senza avere e viceversa. Non è leale e non è destinato a durare.

La presenza e il supporto reciproco sono altri due capisaldi di un legame che può essere produttivo. Contare sull’altro anche per le piccole cose può sembrare poco, ma invece è davvero tanto. Tra le coppie destinate a costruire qualcosa di bello ci sono quelle che dialogano. Troppe discussioni e incomprensioni al contrario indicano qualcosa che si sta sgretolando.

Fiducia, indipendenza e sentirsi al sicuro e a proprio agio nello sguardo e tra le braccia dell’altro sono altri tre fattori che messi insieme agli altri indicano che con tutta probabilità si è giunti all’amore vero, quello che non pesa, che non è caratterizzato quasi da nessuna rinuncia. Tutto ciò fa sì che ci si possa sentire soddisfatti e appagati da ciò che si sta costruendo e vista l’evoluzione sociale degli ultimi anni è un propriamente un dettaglio.