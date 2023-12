Threads sbarca in Italia, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo social di Zuckerber

Arriva finalmente in Italia il nuovo social di Meta: Threads. Ad annunciarlo lo stesso fondatore, Mark Zuckerber. Vediamo allora, cos’è e come funziona.

Lanciato lo scorso luglio negli Stati Uniti, Threads è il nuovissimo social della famiglia Meta. L’ultima piattaforma di Zuckerber, si propone di ritagliarsi una fetta importante nel settore dei social media, sfidando a viso aperto Twitter.

Da pochissimo, la nuova creatura di Mark Zuckerber è disponibile anche in Europa e in Italia, dunque, l’attesa per gli utenti è finita e potranno finalmente scaricare l’app.

Cerchiamo, allora, di capire bene cos’è e come funziona l’app sorella di Instagram.

Threads: cos’è e come funziona

A distanza di cinque mesi dal lancio ufficiale negli Stati Uniti, Threads sbarca in Europa e, quindi, anche in Italia. Inizialmente, l’Europa era stata esclusa per consentire a Meta di rispettare le normative sulla privacy dell’Unione “Abbiamo sempre voluto lanciare Threads nell’UE – ha spiegato l’azienda – ma quando abbiamo deciso di presentare la piattaforma a luglio, c’era una significativa mancanza di chiarezza sull’evoluzione della regolamentazione in Europa riguardo una serie di questioni”. Tuttavia, anche se con qualche mese di ritardo, finalmente l’attesa degli utenti europei è finita e potranno finalmente scaricare l’app sorella di Instagram.

L’ultima creatura di Zuckerber, sembra aver già conquistato numerosi personaggi dalla Ferragni a Fiorello, fino al Premier Giorgia Meloni, ma come funziona esattamente? In linea di massima, il nuovo social non si discosta molto dai precedenti, ma a differenza di Facebook e di Instagram, su Threads si possono condividere video della lunghezza di 5 minuti, foto, link e messaggi fino a 500 caratteri per condividere i propri stati d’animo, i propri pensieri o raccontare le proprie idee. Si tratta di un’app molto semplice e intuitiva. Sono quattro le icone principali: la matita (che permette di scrivere nuovi post con testo, link, foto, video o file audio), il cuore (per mettere like), il fumetto (che consente di commentare e rispondere ai post), e infine, l’icona di share (per condividere i post degli amici con altri).

Insomma, Threads non si propone solo come una app di messaggistica, ma anche un posto in cui è possibile esprimere la propria personalità e il proprio umore. Iscriversi è molto semplice, si possono seguire due modalità: da web oppure da app mobile. Inoltre, si può scegliere se accedere con i propri dati di log-in di Instagram oppure creare un nuovo account totalmente anonimo. La sfida a Twitter, il social di Elon Musk, è stata lanciata, non resta che stare a guardare chi la spunterà!