Baguette Lidl: dove viene realizzato il prodotto che sta facendo impazzire gli italiani

La Baguette acquistabile presso i supermercati Lidl sta avendo sempre più consensi. Volete sapere dove viene prodotta? La risposta è inimmaginabile

I prodotti della Lidl oltre ad una grande convenienza economica possono vantare anche una certa qualità. La baguette è un esempio in tal senso, visto che gli avventori che si recano a fare la spesa presso la nota catena di supermercati la richiedono con una certa frequenza. E poco importa da dove proviene e chi la produce, il suo sapere ha conquistato proprio tutti negli anni.

In questa sede però andremo ad analizzare proprio questi aspetti che spesso non vengono contemplati, ma che in realtà hanno una certa rilevanza. La base è chiaramente la stessa, ovvero acqua, farina, lievito e sale così come vuole la tradizione. Originaria di Vienna e diffusasi soprattutto in Francia nei primi anni del ‘900, oggi è un marchio di fabbrica a livello mondiale e quella della Lidl segue proprio questa scia.

Dove viene prodotta la celebre Baguette della Lidl

La Lidl dal canto suo per la produzione di questa specialità e di tutte le tipologie di pane ha dato vita ad un centro apposito in cui avvengono questo tipo di lavorazioni. Si trova ad Ulbach-Palenberg, cittadina situata nel Nord Renania Westfalia (Germania). Negli stabilimenti che si estendono su una superficie di 30.000 metri quadrati viene prodotto il pane che viene poi esportato nella maggior parte dei paesi del Vecchio Continente.

Una soluzione praticamente obbligata quando si ha a che fare con la produzione di massa. Visti i risultati sembra stata piuttosto azzeccata come strategia. Avere un buon pane è un biglietto da visita importante per un supermercato che altrimenti rischia di essere sopraffatto dalla sempre più folta concorrenza che regna il mercato al giorno d’oggi.

In linea con il periodo natalizio Lidl sta proponendo anche pasti e dolci dedicati alla ricorrenza più sentita dell’anno. Sugli scaffali dei vati punti vendita sparsi in giro per l’Italia si possono tranquillamente trovare i panettoni classici con i canditi della Favorita e senza glutine della NT Food Spa. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta e il tutto come sempre a prezzi più che convenienti.

D’altronde dagli anni ’70 i fondatori della Lidl hanno deciso di puntare sul settore del discount. Una mossa che gli ha permesso di prendere quota anche al di fuori della Germania, dove il tutto aveva avuto inizio nel lontano 1932 sotto la guida del fondatore Josef Schwarz.