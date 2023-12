Furti negli appartamenti, i simboli sul citofono da non sottovalutare: potrebbero svaligiarti casa

Riconoscere i simboli che potrebbero apparire sul citofono, sui muri o sulla porta di casa è fondamentale, perché potresti essere un potenziale obiettivo dei topi d’appartamento. Ecco come evitare che ti svaligino casa.

Può capitare di trovare accanto al citofono, al muro o alla porta di casa, dei piccoli simboli, apparentemente insignificanti, dietro i quali però, in realtà si cela un grosso pericolo. Infatti, dietro questi simboli, potrebbe celarsi il linguaggio con cui i ladri di appartamento, segnalano i potenziali obiettivi.

Solitamente questi segni, vengono camuffati tra gli scarabocchi che talvolta imbrattano i palazzi, quindi, non è sempre facile individuarli e comunque, non è facile interpretarli. Per questo motivo, le forze dell’ordine raccomandano la massima attenzione, soprattutto, in questi giorni di festa.

Vediamo allora, quali sono i simboli che i topi di appartamento utilizzano e i loro significati, per evitare che ci svaligino casa.

Simboli da riconoscere per evitare che ci svaligino casa

Solitamente, prima di entrare in azione i ladri di appartamento, effettuano diverse incursioni nei pressi della casa che intendono svaligiare. Questo principalmente per capire bene le abitudini del loro potenziale obiettivo. Solo successivamente, lasciano dei segni sul citofono, sul muro o sulla porta della casa presa di mira, attraverso i quali pianificano il loro colpo. Non è facilissimo individuare subito questi segni e, soprattutto, non è semplice dare loro un significato.

Per questo motivo, potrebbe essere utile conoscere almeno i simboli più comunemente usati. Ad esempio, potrebbe comparire sul citofono di casa una “M” che significa che il colpo deve essere messo a segno al mattino, mentre, “AM” significa pomeriggio e, infine, “N” significa notte. Accanto a queste lettere, potrebbe comparirne un’altra che indica il giorno in cui è preferibile entrare in azione. Ad esempio “D” che sta ad indicare la domenica. Ma non è tutto, perché potrebbe essere segnata una “K” con una stanghetta centrale che sta ad indicare la presenza costante di persone in casa. Oppure un triangolo segnala la presenza di una donna sola, mentre, la lettera “C” indica una casa ricca. Un rombo, indica che nel caseggiato ci sono numerosi alloggi disabitati. I ladri segnalano anche l’eventuale presenza di cani con una linea obliqua e una dritta, ma anche se l’appartamento è abitato da soli anziani o da disabili.

Alla luce di questo, qualora dovesse essere notato uno di questi segni o, comunque, un simbolo sospetto, meglio allertare per tempo le forze dell’ordine e correre subito ai ripari, installando, ad esempio, un buon sistema antifurto.