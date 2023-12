Young Brain: una neuroscienziata svela i segreti della dieta che preserva la salute del nostro cervello

È davvero possibile mantenere il cervello attivo con un regime alimentare? Uno studio rivela di sì: ecco il rivoluzionario ‘Young Brain’.

Nel panorama della salute del futuro, l’idea di sostituire parti non funzionanti del corpo con protesi avanzate è sempre più tangibile, ma per il cervello sembra non esserci ancora questa possibilità.

Secondo Arianna Di Stadio, neuroscienziata e autrice del libro “Young Brain”, la chiave per mantenere il cervello in salute a lungo è contrastare la neuroinfiammazione attraverso un’alimentazione adeguata.

Di Stadio sottolinea che il cervello è un organo nobile non sostituibile e che per mantenerlo giovane il più a lungo possibile, è fondamentale affrontare il primo nemico, la neuroinfiammazione.

Una dieta ricca di frutta, verdura, pesce e olio d’oliva può ridurre gli indici infiammatori, prevenendo sia la sindrome metabolica che le malattie cardiovascolari.

La dieta mediterranea per contrastare le malattie cerebrali

La scienza ha dimostrato che fattori ambientali, insieme alla genetica, influenzano la salute complessiva. L’alimentazione, in particolare, può agire sulla genetica a lungo termine, modulando l’epigenetica, la parte del DNA che può essere modificata. La dieta Mediterranea, nota per i suoi benefici sulla salute, emerge come uno strumento efficace nella protezione del cervello dal declino cognitivo.

Di Stadio, attualmente docente di Otorinolaringoiatria all’Università di Catania, spiega che la correlazione tra una dieta salutare e la preservazione delle funzioni cerebrali è ampiamente riconosciuta tra medici e scienziati. Il libro “Young Brain” fornisce dettagli su come e perché il cervello invecchia, offrendo consigli pratici per mantenerlo giovane e in forma. Di Stadio suggerisce alimenti specifici, come il prezzemolo, noto per contrastare la neuroinfiammazione, e condivide ricette basate sulla cucina mediterranea.

Una dieta che non fa rinunciare al piacere del cibo

Un esempio pratico è rappresentato dalle polpette di zucchine e tonno, che combinano ingredienti benefici per il cervello. Il tonno, ricco di omega-3 e Acido Docosaesaenoico, contrasta i radicali liberi e protegge la corteccia cerebrale. Le zucchine, ricche di vitamine del gruppo B, supportano il sistema nervoso. La ricetta si completa con il pomodoro, ricco di licopeni anti-ossidanti, l’aglio che modula la pressione arteriosa, fondamentale per il flusso sanguigno cerebrale, e l’olio extra-vergine d’oliva, cardine dell’alimentazione mediterranea che favorisce la salute delle arterie.

Di Stadio afferma che il suo intento è informare in modo semplice e leggero, offrendo consigli pratici per mantenere sia il corpo che la mente in ottima salute. In un mondo in cui la scienza e la nutrizione si incontrano, il libro “Young Brain” si presenta come una guida preziosa per tutti coloro che desiderano preservare la loro salute mentale nel lungo termine.