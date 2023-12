1000 lire, se hai conservato questa vecchia banconota potresti guadagnare un mucchio di soldi: scopri quanto vale

A far breccia nel cuore dei collezionisti e gli appassionati di numismatica, non solo le monete, ma anche le banconote delle vecchie lire, proprio come la 1000 lire Montessori, ecco quanto vale.

Tra le collezioni più diffuse di sempre, senza dubbio, quelle di monete e banconote. Sono tantissimi gli appassionati, in Italia e in giro per il mondo, disposti a spendere cifre folli per avere una raccolta unica, ricca di esemplari rari e di valore.

Tra i pezzi più ricercati ed ambiti, certamente, la vecchia banconota da mille lire raffigurante il volto di Maria Montessori. Tant’è che alcuni particolari esemplari, attualmente valgono una vera e propria fortuna. La 1000 Lire Montessori è stata stampata per otto anni, dal 1990 al 1998, ed è riconoscibile dalla raffigurazione del volto dell’apprezzatissima pedagogista italiana, da cui per l’appunto prende il nome. Sul retro della banconota, invece, troviamo il quadro di Arnaldo Spadini, “Bambini allo studio”.

Nel corso degli anni, sono stati almeno due miliardi i pezzi in circolazione, per cui, non tutte le vecchie banconote da 1000 Lire Montessori valgono tanti soldi, ma solo gli esemplari considerati rari, magari per via del numero limitato di banconote in circolazione, e in buono stato di conservazione. Una banconota sgualcita o con scritte, sebbene rara, può vedere il suo valore precipitare. Al contrario, un esemplare in ottime condizioni, o come si dice in gergo, in condizioni Fior di Stampa, varrà un piccolo tesoro.

1000 Lire Montessori: quanto vale

Come abbiamo anticipato, sono state almeno due miliardi le banconote da 1000 Lire Montessori in circolazione, per cui, in generale non valgono molti soldi. Tuttavia, ci sono alcune serie che possono essere pagate anche diverse centinaia di euro.

Ad esempio, la 1000 Lire Montessori prima serie, quindi che iniziano con le lettere AA, in buone condizioni possono valere anche 35 euro. Altre serie molto appetibili per i collezionisti, sono quelle con numeri particolari come, quelle con numero seriale che riporta sei numeri uguali oppure una sequenza palindroma. In questo caso, il valore schizza fino a superare i 100 euro.

Infine, ci sono degli esemplari che valgono fino a 200 euro. Stiamo parlando delle cosiddette 1000 lire Montessori sostitutive, che la Zecca produsse in sostituzione di pezzi difettosi. Le serie sostitutive possono essere identificate dalla lettera iniziale X. In questo caso, possono essere pagate anche oltre i 200 euro.