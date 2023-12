Buoni fruttiferi postali, quanto guadagni tra 4 anni se investi 10 mila euro? La risposta ti sorprenderà

Se hai una somma di denaro da investire e ti stai chiedendo quanto possa rendere in buoni fruttiferi postali, puoi scoprirlo di seguito.

Introdotti nel nostro Paese nel 1924, i Buoni fruttiferi postali rientrano, senza dubbio, tra gli strumenti di investimento più apprezzati dagli italiani. Del resto, trattandosi di prodotti emessi da una società controllata dallo Stato, sono considerati un investimento piuttosto sicuro.

Inoltre, hanno un funzionamento semplicissimo, basta che il risparmiatore versi una somma di denaro, anche esigua considerato che la soglia minima è di 50 euro, e questa con il passare del tempo matura degli interessi. Ovviamente, il rendimento di questi strumenti di investimento, dipende da diverse variabili. Innanzitutto, dall’entità dell’importo investito (maggiore sarà la cifra, maggiore sarà il rendimenti). Ad incidere sul guadagno anche la durata del buono sottoscritto ed, infine, la tipologia.

Come molti sanno, nel corso degli anni, Poste Italiane si è evoluta sempre di più, introducendo diverse tipologie di buoni fruttiferi, che si contraddistinguono tra loro, principalmente, per rendimento e durata. Vediamo allora, quali sono i rendimenti e più nello specifico, quanto si guadagna investendo 10 mila euro in un buono fruttifero postale a 4 anni.

Quanto si guadagna investendo 10 mila euro in un Bfp a 4 anni

In quasi cento anni di vita i buoni fruttiferi postali ne hanno fatta di strada, evolvendosi e moltiplicandosi sempre di più. Attualmente, esistono diverse tipologie di buoni fruttiferi postali e, stando a quanto riporta il sito ufficiale di Poste Italiane, questi prodotti offrono un rendimento minimo lordo a scadenza di 1,5% per i buoni a 3 anni, fino ad un 4,5% per il buono riservato ai minori.

Insomma, sapere quale possa essere il guadagno investendo 10 mila euro in un buono a 4 anni dipende dal tipo di buono sottoscritto. Secondo il simulatore sul portale, investendo sul buono 3 anni plus, il montante al netto della ritenuta fiscale sugli interessi, imposta di bollo esclusa, sarebbe di 10.399,68 euro. Mentre, si andrebbero ad incassare 10.908,36 euro investendo sul BFP 4 anni risparmio semplice versione premiale, quindi, al raggiungimento di 24 sottoscrizioni periodiche.

Qualora il risparmiatore dovesse scegliere il buono Soluzione Eredità, dedicato esclusivamente ai beneficiari di un procedimento successorio chiuso presso Poste Italiane, dopo quattro anni si andrebbero ad incassare 11.098,20 euro. Sale a 11.103,92 euro il montante sul buono 3×2, di durata complessiva di sei anni. Sempre dopo sei anni, si riscuoterebbero 11.851,04 euro, investendo 10 mila euro oggi sul buono Rinnova. Chiaramente, i rendimenti risultano maggiori all’aumentare della durata del titolo.