Natale e Capodanno, uno studio ci svela quanto è necessario camminare per smaltire le abbuffate

E’ quasi inevitabile che le feste natalizie “regalino” dei chili in più, ma come dirgli addio velocemente? Uno studio ci svela quanto è necessario camminare per smaltire le abbuffate.

Le feste natalizie sono ricche di tradizioni e tavole piene di prelibatezze culinarie pronte a tentarci. Sebbene, ci regalino sorrisi e allegria, e siano una vera gioia per il palato, i numerosi pranzi e cene con amici e parenti, in questo periodo si trasformano in una vera e propria maratona di abbuffate! Per questa ragione, sono in tanti a sedersi a tavola con un pizzico di preoccupazione in merito alla propria forma fisica.

Stando ai recenti dati ISTAT, durante il periodo natalizio, il peso degli italiani aumenta mediamente di 3 chili, per via delle abbuffate dei pranzi e dei cenoni e passate le feste, in tanti vengono assaliti dal senso di colpa. Allora cosa fare per dire addio ai chili presi durante le feste?

Secondo, una recente indagine della British Dietetic Association, la strategia migliore per evitare di aumentare di peso durante le feste è camminare per un tot di tempo in base ad alcuni fattori.

Quanto tempo è necessario camminare per smaltire le abbuffate natalizie

Secondo gli esperti, quando le abbuffate natalizie mettono a dura prova il peso forma, è necessario adottare alcune strategie. Per evitare di mettere su peso, senza dover fare troppe rinunce, la cosa migliore è camminare dopo i pasti, che fa bene anche per digerire meglio e alleviare il senso di pesantezza provocato dai pasti un po’ più abbondanti del solito.

A confermarlo, la British Dietetic Association che ha evidenziato come dare informazioni alle persone su quanti minuti di camminata occorrono, contribuisca con efficacia a dire addio ai chili di troppo. Come hanno spiegato gli esperti, ogni individuo brucia le calorie in modo diverso, in base al proprio fisico e le proprie abitudini. Ad esempio, secondo la British Dietetic Association, un adulto che pesa 84 chili, durante le feste natalizie, avrà bisogno di circa 12 ore di camminata veloce, oppure, in alternativa fare jogging per circa sei ore. Ovviamente, come abbiamo già detto, questa regola non è uguale per tutti, ma la quantità di attività fisica può variare anche notevolmente in base a fattori come l’età, il sesso, oltre che al peso.

Oltre all’attività fisica, ci sono altri piccoli accorgimenti che aiutano a non prendere peso durante le feste natalizie. Ad esempio, preferire spuntini sani e cercare di ridurre le porzioni contribuirà in modo significativo a rendere meno impossibile la missione di non prendere peso durante le feste natalizie.