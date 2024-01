Con appena 100 euro al mese il Governo ti darà un’automobile speciale: l’incredibile iniziativa

In cambio di una cifra onesta è possibile avere in cambio un’auto modernissima che ti consentirà di migliorare l’esperienza di guida degli automobilisti

Il 2023 delle automobili non è stato dei migliori. Si sono infatti registrati notevoli cali delle vendite che hanno preoccupato e non poco gli addetti ai lavori. In particolar modo le auto nuove hanno fatto una gran fatica a decollare visto che tanti automobilisti hanno preferito investire le proprie risorse nell’usato o nella manutenzione delle loro automobili.

Anche le auto elettriche nonostante possano essere davvero utili per il pianeta non goduto di troppi consensi. La loro diffusione è ancora lontana dalle aspettative degli esperti del settore. D’altronde non sono poi così diffuse le iniziative governative volte ad incentivarne l’acquisto. Qualcosa però sembra si stia muovendo e potrebbe essere un esempio importante da seguire visto che al momento i costi di queste tipologie di automobili sono ancora abbastanza proibitivi.

L’iniziativa del governo per favorire il passaggio alle auto elettriche

In Francia infatti il governo capitanato da Emmanuel Macron ha appena presentato un sistema di leasing riguardante le auto a zero emissioni. Il tutto a prezzi che sembrano quasi incredibili a pensarci. Con appena 100 euro al mese sarà possibile acquistare un’auto elettrica.

Nel computo va annoverato tutto, anche l’assicurazione della vettura. Il tutto è stato ideato per aiutare i ceti meno abbienti del paese. Dal 1 gennaio 2024 inizieranno le prime consegne e piano piano col passare dei mesi si cercherà di soddisfare tutte le richieste. Una sorta di bonus elettrico che ha come intento quello di diffondere questo genere di veicoli dalle enormi potenzialità.

Un altro aspetto importante di questa innovazione è che a beneficiarne dovranno essere solo ed esclusivamente aziende produttrici francesi ed europee. Sono escluse da questi incentivi tutte le auto di provenienza cinese e di altre parti del mondo. D’altronde l’intento è anche quello di dare nuova linfa alle case costruttrici del vecchio continente che sono reduci da una fase per niente favorevole.

Ancora una volta i francesi si sono rivelati rivoluzionari e hanno preso in mano la situazione prima che degenerasse. E l’Italia? Sarà in grado di prendere la palla al balzo e di dar vita a qualcosa di simile? La transizione verso l’elettrico dovrebbe essere un obiettivo di tutti e solo perseguendolo insieme si potrà davvero portare la gente ad investire in queste auto che abbinano praticità, risparmio nel lungo periodo e salvaguardia dell’ambiente.