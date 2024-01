Libretto di Risparmio: quanto si guadagna con l’offerta Supersmart di Poste Italiane

Il libretto di risparmio è uno dei prodotti immortali di Poste Italiane, ma qual è l’effettivo guadagno passivo? Ecco una stima.

Nel mondo finanziario, le opzioni di risparmio e investimento sicure non sono molte, il che porta i cittadini a cercare un’opzione valida.

In tal senso il libretto di risparmio postale ha mantenuto la sua popolarità nel corso degli anni come scelta preferita per custodire i risparmi in modo sicuro e accessibile.

La fiducia nei servizi postali, la solidità garantita dallo Stato italiano e la convenienza offerta sono i pilastri che ne hanno fatto una scelta chiave per molti cittadini.

Molti però ignorano le effettive modalità: cosa succede se si decide di investire nelle offerte Supersmart di Poste su un libretto di risparmio? Ecco la risposta.

Un tasso che permette di guadagnare cifre altissime

Le offerte Supersmart, recentemente lanciate da Poste Italiane, rappresentano un’opportunità allettante per coloro che possiedono un libretto Smart. Queste offerte consentono di ottenere un tasso di interesse più elevato a scadenza sulle somme accantonate, rendendo l’opzione attraente per chi desidera massimizzare il rendimento sui propri risparmi. Con un accantonamento minimo richiesto di 1.000 euro, le promozioni sono accessibili a una vasta gamma di risparmiatori.

Attualmente, la Supersmart Premium offre un tasso di interesse annuo lordo del 4,00% con una durata di 540 giorni. Questa offerta è valida fino al 10 gennaio 2024 e promette un rendimento su indicato a scadenza sulla Nuova Liquidità accantonata. Quest’ultima comprende le somme versate tra il 9 novembre 2023 e il 10 gennaio 2024 sul Libretto Smart o su altri Libretti di risparmio postale e/o conti correnti postali con la stessa intestazione del Libretto Smart.

Non solo Supersmart: tutte le offerte di Poste Italiane

Le Offerte Supersmart si declinano in diverse varianti per soddisfare le esigenze specifiche dei risparmiatori. La Supersmart Premium, la Supersmart Rinnova e la Supersmart Pensione offrono opzioni diverse in base alle esigenze finanziarie di ciascun utente. Se per esempio si decidesse di investire 4000 euro nella Supersmart Premium, i calcoli effettuati tramite il calcolatore di Poste Italiane indicano che si riceverebbero 174,84 euro di interessi netti, purché l’accantonamento sia portato a termine. Va sottolineato che gli interessi netti sono determinati applicando la ritenuta fiscale vigente e sono al lordo dell’imposta di bollo.

Per coloro che preferiscono una durata più breve, la Supersmart standard con una durata di 360 giorni e un tasso annuo lordo del 2,50% rappresenta un’opzione valida. L’attivazione è semplice e conveniente, sia attraverso il sito poste.it o dall’App Bancoposta per chi è già titolare di un Libretto Smart abilitato ai servizi online, sia recandosi direttamente in un ufficio postale. In alternativa, la Supersmart Pensione, con una durata di 364 giorni e un tasso di interesse lordo del 3,505, è pensata per gli utenti pensionati, offrendo un’opzione mirata per coloro che godono di entrate pensionistiche. Gli interessi netti che si possono percepire sono di 103,04 euro.