Qual è il miglior operatore internet mobile d’Italia? La risposta è sorprendente

Un recente report ha fatto chiarezza su quale sia al momento il miglior operatore internet in Italia. Ecco tutti i dati che sono emersi da questo lavoro

Ormai da diversi anni in Italia ci sono svariati operatori telefonici mobili, ma i quattro che dominano la scena sono senza dubbio Vodafone, Tim, Iliad e Wind-Tre. Questi sono noti anche la specifica sigla tecnica di MNO, ovvero Mobile network operator. La competizione è piuttosto agguerrita e sono diversi i fattori in ballo.

Offerte convenienti e garanzia di efficienza nella maggior parte del territorio sono i punti principali che rendono una compagnia più apprezzata rispetto ad altre. Altro particolare (non di poco conto) è la velocità di connessione. Oggi le persone vogliono navigare senza dover perdere troppo tempo.

La classifica degli migliori operatori internet in Italia

In virtù di ciò il report State of Mobile Experience di Tutela, società indipendente di dati crowdsourching ha pubblicato i dati relativi ai vari operatori internet mobile d’Italia. Dall’analisi è venuto fuori che Vodafone guida ben due classifiche su quattro ed è al secondo posto nelle altre due.

Andando nello specifico è in vetta per quanto concerne la “Consistent Quality – Excellent”. In questo caso vengono raggruppati gli operatori in base alla percentuale di tempo in cui la rete può garantire prestazioni ottimali per la riproduzione di video HD, videoconferenze e altri fattori qualitativi. Con il 77,2% ha superato TIM che invece ha totalizzato 74,6%.

Per Vodafone il primato riguarda anche la classifica “4G/5G Coverage”. Come si può ben intuire fa riferimento alla copertura nazionale del 4G e del 5G. Il punteggio ottenuto dall’azienda con sede nel Regno Unito è di 560 su 1000, mentre per Tim è 554 su 1000 e per Wind-Tre è 541 su 1000.

Le altre due classifiche stilate sono quella sulla “Consistent Quality – Core” dove al primo posto c’è Iliad che si impone su Vodafone e Tim e quella della “Total Coverage” che si riferisce alla copertura complessiva delle reti. In questo caso è Tim a primeggiare con 587 punti. Per Vodafone lo score in questo caso è di 579.

Insomma, i numeri parlano chiaro e consacrano il noto brand sotto molteplici punti vista. Certo, vanno valutati anche altri aspetti, come ad esempio il prezzo visto che gli utenti vogliono servizi smart ma senza dover spendere la luna. Sotto questo punto di vita ognuna prova a giocarsi le sue carte e magari chi ha dei tariffari più alti cerca di offrire qualcosina in più in termini di prestazioni.