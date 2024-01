Lo studio parla chiaro, fare sport non è così benefico come si crede: quali rischi si corrono

I risultati emersi da un lavoro di ricerca hanno portato alla luce che l’attività sportiva non è sempre così salutare come si pensa comunemente. Ecco in quali casi può essere deleteria

Quanto volte ci siamo sentiti dire che l’elisir della giovinezza e della salute è lo sport? Probabilmente troppe ed in parte è anche vero. Non bisogna però fossilizzarsi troppo su questo aspetto in quanto ci sono anche altri fattori da analizzare e che andrebbero tenuti ben a mente un po’ da tutti.

Per addentrarci in questa materia alquanto spinosa si può prendere in considerazione una ricerca condotta presso l’Università di Jyvaskyla in Finlandia, che ha portato alla luce degli spunti decisamente interessante e che vanno in parte a confutare quelle che sono delle radicate credenze popolari.

Quando lo sport non è salutare: le evidenze degli esperimenti in merito e il parere degli esperti

In pratica sono state prese in esame 11mila coppie di gemelli tra i 18 e i 50 anni. Dai risultati è emerso che non c’è chissà quale differenza tra i soggetti sedentari e quelli ultra attivi. Sono stati presi in considerazione anche fattori esterni come stile di vita, fumo ed alcol. In entrambi i casi l’invecchiamento procede di pari passo.

Migliori invece i risultati dei moderatamente attivi e degli attivi che hanno riscontrato tassi di invecchiamento minore rispetto alle due categorie sopracitate. Su questa scia anche il professor Rolando Bolognino (Biologo Nutrizionista in campo oncologico, esperto in alimentazione sportiva) ha espresso il suo parere facendo un punto della situazione.

Nei primi due casi lo stile di vita ha un’incidenza importante sull’invecchiamento. Se per i sedentari è piuttosto logico ipotizzare i motivi per coloro che si muovono e si allenano ininterrottamente il tutto è riconducibile all’eccessivo affaticamento. Questo aspetto può infatti provocare conseguenze a livello fisico, psicologico, immunitario e biochimico.

Per effetto di queste considerazioni la ricetta ideale sarebbe quella di fare attività fisica per non più di un’ora al giorno e di non andare al di sotto dei 150 minuti a settimana. In generale, va affiancato anche uno stile di vita sano e lontano dai vizi (fumo e alcol). Spazio ad un’alimentazione corretta e bilanciata senza trascurare il riposo notturno che deve abbinare quantità e qualità.

Se non offriamo queste condizioni al nostro corpo, fare sport, soprattutto ad alta intensità può risultare controproducente e non consente di essere tonici e performanti. Se ciò si aggiunge anche che contribuisce ad invecchiare più rapidamente sarebbe doveroso fermarsi a ponderare un piano di allenamento più equilibrato.