Biglietti del treno e legge 104, cosa prevede l’esonero per le categorie protette? | Tutte le agevolazioni

Agevolazioni e vantaggi per i viaggi in treno per le persone con disabilità: come funzionano la Carta Blu e la Disability Card di Trenitalia?

Viaggiare in treno può essere un’esperienza piacevole per molti, ma per le persone con disabilità può comportare alcune sfide aggiuntive.

Per questa ragione Trenitalia ha introdotto diverse agevolazioni per facilitare i viaggi di coloro che sono titolari della Legge 104.

La Carta Blu e la Disability Card offrono vantaggi significativi, permettendo ai titolari di risparmiare sui costi dei biglietti e viaggiare con maggiore comodità e sicurezza.

Se tu, uno dei tuoi familiari o un tuo amico rientrate in questa categoria, quest’articolo può aiutarti a scoprire un mondo di agevolazioni che spesso passa in sordina.

La Carta Blu di Trenitalia: Agevolazioni per le persone con disabilità

Una delle principali agevolazioni per chi è titolare della Legge 104 è la Carta Blu di Trenitalia. Questa tessera gratuita, nominativa ed emessa dalla società, offre vantaggi significativi alle persone con disabilità residenti in Italia: consente sia alla persona disabile, sia all’accompagnatore di viaggiare con un unico biglietto al prezzo intero a tariffa regionale, valido su tutto il territorio nazionale. I benefici si estendono anche ai viaggi su treni di diverse categorie, come Intercity Notte, Intercity, Frecciabianca, Frecciargento e Frecciarossa, in varie classi e livelli di servizio. Dal 20 dicembre 2022, l’agevolazione è stata estesa anche ai titolari di rendita con assegno di assistenza personale continuativa riconosciuti dall’INAIL per menomazioni derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Per ottenere la Carta Blu è necessario recarsi presso uno degli uffici di assistenza Trenitalia o, se non disponibili, presso una biglietteria, portando con sé il modulo di richiesta e la documentazione necessaria, come il certificato medico o il verbale di accertamento di invalidità civile inviato dall’INPS. La Carta Blu ha una durata di 5 anni con possibilità di rinnovo. Se l’invalidità è dichiarata revisionabile, la validità della Carta è pari a quella dichiarata nella certificazione di inabilità, non superiore ai 5 anni. In caso di revisione, è possibile richiedere il rinnovo presentando la lettera dell’INPS che attesti l’attesa della convocazione per la visita di revisione.

Disability Card: Viaggi gratuiti per i titolari con accompagnatore

Oltre alla Carta Blu, Trenitalia offre agevolazioni anche attraverso la Disability Card. I titolari di questa carta possono usufruire di viaggi gratuiti con l’accompagnatore in tutto il paese, indicando la presenza dell’indicazione “A” sulla parte anteriore della Disability Card. La Disability Card consente di acquistare biglietti a prezzi ridotti presso le biglietterie, le agenzie di viaggio autorizzate, il Call Center di Trenitalia, il sito web ufficiale e l’app Trenitalia. Durante l’acquisto, è necessario mostrare la Disability Card, e se il titolare non può essere presente, è possibile acquistare il biglietto con una delega.

A bordo del treno, il titolare deve esibire la Disability Card al personale di bordo insieme al biglietto a prezzo ridotto e un documento d’identità. I biglietti emessi con la Disability Card seguono le stesse regole dei biglietti Base, ma con la particolarità che non è possibile cambiare il nome del titolare. Per i viaggi su treni regionali di Trenitalia, la Disability Card offre tariffe agevolate per il titolare e l’accompagnatore, con sconti specifici per i giovani titolari della carta.