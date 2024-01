La voglia di viaggiare invaderà questi segni nel 2024: scopri se c’è anche il tuo

Secondo le stelle nel corso del 2024 alcuni specifici segni sentiranno un maggiore bisogno di viaggiare e di scoprire il mondo. Scopriamo quali sono

La voglia di viaggiare accomuna personalità del tutto differenti tra loro, ma sotto un unico denominatore: quello di fare nuove esperienze e conoscere sempre più posti diversi. L’inizio dell’anno rappresenta solitamente un momento importante in tal senso, in cui si pianificano un po’ i vari viaggi da fare nell’arco dei successivi dodici mesi. Stando a ciò che hanno rilevato gli astrologi per il 2024 alcuni segni saranno particolarmente propensi a cimentarsi in avventure mai vissute prima d’ora.

Una sorta di evasione dalla routine quotidiana e anche un modo per ritrovare se stessi dopo le delusioni del 2023. Al contrario ci sono altri segni che invece prediligono la sedentarietà e la comfort zone della propria casa come ad esempio il Toro. In questa sede però ci concentreremo esclusivamente su coloro che hanno questo forte desiderio di viaggiare per ampliare il proprio bagaglio conoscitivo.

I due segni zodiacali viaggiatori nel 2024

Andando per gradi sono principalmente due i segni zodiacali che vivranno questo sentimento nel corso dell’anno appena iniziato. Il primo è quello di Pesci. Sognatore per antonomasia questo segno è governato dal pianeta Nettuno. Essendo caratterizzato da una natura emotiva piuttosto mutevole, vede nell’esplorazioni geografiche molto più di una semplice distrazione.

Per il loro il viaggio non è soltanto fisico, bensì mentale. Infatti si fanno catturare dall’esperienza vissuta e tramite essa nutrono la loro immaginazione fornendo una sensazione di libertà e leggerezza che fa bene al corpo e all’anima. Quest’anno inoltre per via della presenza maggiore di alcuni pianeti attorno a loro tenderanno a sentire l’irresistibile bisogno di fuggire e di aumentare il numero delle proprie esperienze. Qualora non dovessero riuscire a viaggiare potrebbero accusare una sgradevole sensazione di frustrazione e insoddisfazione.

L’altro segno desideroso di scoprire il mondo quest’anno è Gemelli. Nel suo caso questo rinnovato spirito da viaggiatore è dovuto alla sua curiosità e fluidità mentale oltre che alla voglia di superare i propri limiti esplorando nuovi orizzonti. Cambiare scenario per i nativi di questo segno rappresenta anche un incessante bisogno di arricchirsi da un punto di vista intellettuale.

Capitolo destinazioni. In virtù di ciò le mete ideali per i Pesci possono essere Nuova Zelanda, Canada o Svezia mentre per i Gemelli i luoghi in cui poter trarre beneficio possono essere Parigi con i suoi laboratori artistici, il Giappone e la Thailandia con i loro templi Buddisti e l’India terra della meditazione e dello yoga.