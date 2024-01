Numismatica, scopri qual è la fortunata moneta da un euro che ti fa diventare ricco: potrebbe essere nelle tue tasche

Ci sono diverse monete, apparentemente comuni, che in realtà possono valere un vero e proprio patrimonio. In alcuni casi raggiungono cifre da capogiro, proprio come questa moneta da un euro.

Spesso, si pensa, erroneamente, che solo le monete antiche siano ambite e ricercate dai collezionisti e gli appassionati di numismatica. In realtà, sebbene le monete antiche vadano per la maggiore, anche le monete più recenti hanno il loro mercato.

E’ il caso di una particolare moneta da 1 euro che, attualmente, vale decine e decine di volte più del suo valore nominale. Come sempre, è necessario precisare che si tratta di valori indicativi è che molto dipende principalmente da due fattori. Innanzitutto, a far aumentare il valore di una moneta è la rarità. Una moneta difficile da reperire, perché realizzata in un numero limitato di pezzi o perché presenta errori di conio, può ricevere offerte da capogiro.

Tuttavia, ad influenzare il valore di una moneta è anche lo stato di conservazione. Una moneta, seppur rara, varrà molto poco se presenta graffi o segni di usura. Viceversa, un esemplare in perfetto stato di conservazione, che in gergo viene detto Fior di Conio, viene pagato cifre impensabili. Ma ora andiamo al sodo e vediamo come riconoscere l’esemplare da un euro che può valere più di un’automobile nuova!

L’introvabile moneta da 1 euro: come riconoscerla

Di monete da un euro ne circolano a migliaia, ma un esemplare in particolare vale un mucchio di soldi. Questo esemplare è ricercatissimo e soprattutto molto ben pagato dai collezionisti e gli appassionati di monete rare, tant’è che può essere trovato in vendita su una celebre piattaforme di aste online all’incredibile cifra di 40 mila euro.

La moneta da un euro in questione può essere riconosciuta per la serie incredibile di errori di conio che presenta.

Nello specifico, l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, raffigurato su uno dei due versi della moneta, non è raffigurato come nella versione classica. Inoltre, la preziosa moneta può essere riconosciuta per la mancanza della firma che da certificazione alla messa in circolazione dello stesso “pezzo”. Sono proprio questi “difetti” che rendono questa moneta da 1 euro una vera e propria fortuna.

Ad ogni modo, non è la sola moneta da un euro ad avere un interessante valore collezionistico. Sebbene, con quotazioni decisamente inferiori, sono da tenere in considerazione, sempre nell’ambito del taglio da 1 euro: Principato di Monaco 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017, Cipro 2013, 2014,2015, 2016, 2017, 2018 e Belgio (prima serie) 2000, 2001, 2005, 2006.