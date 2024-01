Vuoi cancellare la cronologia sul tuo smartphone in pochi secondi? Il trucco che ti mette al sicuro

Esiste un particolare trucco che permette di cancellare la cronologia dello smartphone in pochi secondi e di mettere al riparo le proprie sessioni di navigazione da occhi indiscreti

Uno dei metodi per salvaguardare la propria sicurezza mentre si naviga in rete dal proprio smartphone è quello di fare attenzione alla cronologia. Infatti attraverso questo storico relativo ai movimenti effettuati su un determinato browser ci sono anche i dati e le info personali che restano archiviate possono potenzialmente finire nelle mani di hacker e cybercriminali.

Per evitare ciò si potrebbe optare per la navigazione in incognito, grazie alla quale si può evitare il tracciamento dei siti consultati. Ma non si tratta dell’unica soluzione. Infatti, ci si può avvalere di un altro strumento decisamente valido e che consente di mettersi al riparo da ogni rischio.

Cronologia smartphone: la tecnica che permette di eliminarla in un attimo

Trattasi della cancellazione della cronologia istantanea, che è possibile sia da browser sia dalle principali app su Android. L’operazione può essere compiuta a proprio piacimento in qualsiasi momento. Andando per gradi per quanto concerne Google Chrome, per eliminare la cronologia la prima cosa da fare è premere sui puntini in alto a destra e cliccare su cronologia.

A quel punto bisogna andare su “cancella dati di navigazione” inserendo l’intervallo di tempo che si preferisce. Si può anche scegliere di cancellare tutto così da fugare ogni dubbio. L’ultimo passaggio è cliccare su “cancella dati” che si trova in basso a destra e in pochi istanti la cronologia sarà solo un ricordo.

Discorso pressappoco simile per Microsoft Edge, dove tramite il menù in basso a destra è possibile spuntare la voce Cronologia. Una volta scelto l’intervallo di tempo non resta che confermare l’operazione e dire addio ai dati.

La cronologia può essere rimossa anche da altre applicazioni come Google Maps. Anche in questo caso la procedura è breve e semplice. Una volta entrati nelle impostazioni è necessario scorrere fino a “cronologia di Maps”. Successivamente va premuto il simbolo della X posto a destra e in un attimo il gioco è fatto.

Per quanto concerne l’app di Facebook, la prassi prevede il tap sull’icona della lente di ingrandimento in alto a destra e poi un click su “mostra tutto”. Una volta giunti qui non resta che scegliere se eliminare una singola ricerca o optare per l’opzione “cancella tutto” che può essere utile per evitare qualsiasi genere di problema.