Influenze a raffica, i medici avvertono i pazienti: cosa non bisogna fare per nessun motivo

In questa fase in cui si sta raggiungendo il picco influenzale stagionale i medici hanno dispensato alcuni importanti suggerimenti su come agire

Il nuovo anno sembra essersi aperto all’insegna dell’influenza. Sono infatti sempre di più le persone alle prese con questo malanno di stagione che è tornato prepotentemente in auge dopo una fase in cui era stato sovrastato dal Covid. Fino alla fine dell’inverno la previsione è che saranno ancora in molti a doverci fare i conti.

Per questo è bene seguire attentamente le indicazioni del proprio medico di base ed evitare di lasciarsi andare al “fai da te”. È una pratica che potrebbe rivelarsi controproducente e non risolvere il problema in breve tempo. A tal proposito andiamo a scoprire cosa non bisogna fare nella maniera più assoluta quando si contrae l’influenza.

I medicinali che i dottori sconsigliano vivamente

Prendere dei medicinali solo perché hanno degli effetti positivi contro l’influenza è ciò che di più sbagliato si possa fare. Un esempio in tal senso sono gli antinfiammatori che vengono utilizzati da tanti. In pochi sanno che potrebbero essere del tutto inutili visto che possono migliorare solo in via temporanea i sintomi. Di base i tempi dell’influenza si vanno ad allungare visto che questi medicinali non portano a dei reali benefici. Per effetto di ciò i medici non consigliano gli antinfiammatori per guarire in fretta.

Incredibile ma vero anche gli antibiotici non sono sempre così utili come si pensa comunemente. Infatti vanno ad abbassare ulteriormente le difese immunitarie. Di fatto rallentano la ripresa mettendo a repentaglio la nostra salute. La logica conseguenza è che potrebbe esserci una ricaduta nello stesso periodo. Quindi, prima di prenderli senza alcun criterio sarebbe cosa buona e giusta parlarne con un medico.

Solo lui può avere una piena contezza della situazione, sia perché conosce la nostra storia clinica, sia perché ha maggiore dimestichezza col patogeno. Quindi l’unica cosa da fare quando l’influenza fa capolino è seguire attentamente i suoi meticolosi e preziosi consigli. Altra cosa da tenere a mente è coprirsi il più possibile e riposare quando ci si sente particolarmente fiacchi.

In ogni caso anche quella che può sembrare una banale influenza non va mai presa sottogamba, non solo per se stessi, bensì anche per chi ci circonda. Soprattutto se si vive a stretto contatto con soggetti fragili, anziani e bambini sarebbe opportuno essere sempre piuttosto scrupolosi. Tenerli lontani dai rischi è fondamentale.