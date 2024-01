La classifica dei conti correnti più economici | Altroconsumo rilascia quella del 2024

Qual è il conto corrente migliore per le tue esigenze finanziarie? La classifica di analisi di Altroconsumo può aiutarti a scegliere.

Il conto corrente bancario o postale è un prodotto finanziario essenziale che consente alle persone di conservare, amministrare e gestire il proprio denaro.

Tuttavia, con una varietà di tipologie di conti correnti dedicate a diverse esigenze, è fondamentale per i correntisti e i risparmiatori valutare attentamente le caratteristiche, funzioni, vantaggi e costi di ciascuna opzione.

Un recente studio condotto da Altroconsumo ha fornito un’analisi dettagliata sulle diverse offerte di conti correnti in Italia, aiutando i consumatori a fare scelte informate.

Curiosi di sapere chi vince la competizione? Continuate a leggere.

Analisi di Altroconsumo, cosa emerge (a parte il rincaro)?

La classifica stilata da Altroconsumo si basa su una simulazione che considera l’apertura di un conto corrente con giacenza media inferiore ai 5.000 euro, domiciliazione delle bollette energetiche, accredito dello stipendio, dodici rate del mutuo e dodici prelievi ATM. Le dieci banche prese in esame sono Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Bnl Bnp Paribas, Credem, Crédit Agricole, Mps, Bper, CheBanca!, Poste Italiane e Unicredit.

Un dato rilevante emerso dall’analisi è l’incremento delle commissioni. Se in passato il bancomat era gratuito, oggi il canone medio si attesta sui 10,80 euro. Inoltre, la carta di credito ha subito rincari inferiori rispetto al bancomat, superando oggi i 51 euro. Questo aumento potrebbe essere attribuito all’onda di fusioni e acquisizioni nel settore bancario, che ha influenzato i costi e l’offerta dei servizi finanziari.

Chi conviene di più? In testa Banca Sistema

Il circuito PagoBancomat rimane il più diffuso, ma anche Mastercard e Visa stanno guadagnando terreno. Inoltre, le commissioni per il pagamento telematico di ammende e spese della pubblica amministrazione italiana sono aumentate, insieme alla spesa per saldare le bollette energia elettrica e gas allo sportello bancario. Questo trend scoraggia gli utenti a pagare le utenze recandosi in filiale. Altroconsumo ha individuato i conti correnti più convenienti, considerando un campione di 297 unità bancarie.

In cima alla classifica ci sono i conti correnti fruttiferi, che offrono un rendimento sulle somme risparmiate e depositate. Banca Sistema si posiziona al primo posto riconoscendo un tasso attivo lordo dell’1,5%, seguita da Banca Progetto con lo 0,25%, Banca Ifis con lo 0,2% e Ibl Banca con lo 0,1%. In sostanza, Banca Sistema consente ai correntisti/risparmiatori di guadagnare circa 44 euro all’anno, considerando la ritenuta fiscale del 26%. Per coloro che preferiscono conti correnti senza tasso attivo, le migliori opzioni risultano essere Banca Sella, Unicredit e Widiba-Mps, che non applicano alcun tasso attivo ma mantengono costi accessibili.