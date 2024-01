I lavori da oltre 3.000 euro al mese senza laurea: ecco su cosa puntare nel 2024

Sono diverse le opportunità lavorative, anche ben remunerate, per chi è senza una laurea. Ecco su cosa puntare nel 2024.

Non sempre per avere un lavoro remunerativo c’è bisogno di una laurea. Sono diversi i lavori su cui puntare per guadagnare un bel gruzzoletto anche senza avere un titolo di studio preciso.

Qualcuno strizzerà gli occhi incredulo, ma nel nostro Paese è ancora possibile trovare un’occupazione redditizia, pagata anche intorno ai 3 mila euro al mese, con in tasca solo il diploma di maturità.

Curiosi di sapere di quali professioni si tratta? Allora continuate la lettura.

Lavori da oltre 3 mila euro al mese senza laurea

Sebbene, sia innegabile che sotto il profilo dell’occupazione il nostro Paese non stia vivendo un periodo particolarmente florido, c’è ancora la possibilità di trovare un’occupazione redditizia anche senza essere in possesso di una laurea. In particolar modo, la crescita della tecnologia e lo sviluppo digitale, stanno dando vita a nuove e molto richieste professioni che, non solo possono essere molto remunerative, ma possono essere svolte anche da chi ha in tasca solo il diploma di maturità. Tanto per cominciare, pensiamo alla figura dell’e-commerce project manager. Questo professionista ha il compito di definire le strategie di vendita di un’azienda, analizzare la concorrenza e creare piani di business e, normalmente, si porta a casa dai 2 mila ai 6 mila euro al mese.

Un altro profilo molto richiesto è il Real Time Bidding Manager, ovvero, chi si occupa della gestione, vendita e affitto di spazi pubblicitari dei siti web. Chi intraprende questo lavoro, guadagna anche fino a 3 mila euro al mese. Tra i lavori meglio pagati e che si possono effettuare anche senza una laurea c’è, poi, lo sviluppatore web. Questa figura professionale si occupa di implementare e far crescere le pagine di un sito web, inoltre, ne gestisce e risolve eventuali problemi. Si tratta di un profilo molto richiesto, dalle piccole aziende fino ad arrivare alle Pubbliche Amministrazioni e, normalmente, si porta a casa dai 2 mila ai 6 mila euro al mese.

Infine, in tempi in cui la sicurezza in internet è messa a dura prova, come non menzionare la figura dell’esperto in cybersicurezza. Chi intraprende questo lavoro si occupa di rafforzare i livelli di protezione dei siti web di piccole e grandi imprese e può guadagnare anche fino a 5 mila euro al mese. Insomma, le opportunità non mancano e come abbiamo anticipato sono tutte professioni che non richiedono una laurea, ma corsi di formazione abilitanti.