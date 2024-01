Incidenti stradali, non ci crederai mai: il 5% è dovuto a questi specifici farmaci

Alcuni dei molteplici incidenti che si verificano sulle strade italiane sono dovuti ad una motivazione che quasi mai viene contemplata

Gli incidenti stradali purtroppo sono un qualcosa con cui dobbiamo necessariamente fare i conti. L’auspicio è che possano diminuire il più possibile, ma affinché ciò possa davvero avvenire sono necessarie diverse componenti. In primis sarebbe doveroso evitare manovre brusche e pericolose e rispettare i limiti di velocità.

In seconda istanza per quanto possa sembrare scontato andrebbe evitato di mettersi alla guida dopo aver bevuto più del dovuto o addirittura dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Sicuramente queste sono le cause più comuni, ma in realtà il 5% degli incidenti stradali avvengono per colpa di alcuni farmaci abbastanza diffusi in commercio.

Quali farmaci possono essere deleteri alla guida

Può sembrare paradossale, ma è così. Seppur vengano assunte per far star meglio, al momento della guida potrebbero avere degli effetti controproducenti di non poco conto. Ma quali sono i famarci in questione che andrebbero tassativamente evitati quando ci si mette al volante?

Nella fattispecie sono quelli senza prescrizione medica, ovvero quelli da banco che si possono acquistare senza dover presentare nessuna ricetta. Al passo coi tempi si possono acquistare anche ai distributori che si trovano fuori le farmacie o anche online. Molte persone li prendono per contrastare malanni comuni come mal di testa, sintomi influenzali, raffreddore e tosse.

In pochi però leggono i cosiddetti bugiardini, ovvero i foglietti illustrativi nei quali sono menzionati i rischi e gli effetti collaterali che può provocare un determinato medicinale. Ad esempio alcuni possono andare ad intaccare la capacità di attenzione o possono alterare la lucidità e di conseguenza la qualità delle nostre prestazioni alla guida.

Una delle classiche conseguenze è la perdita di controllo dovuta ad un momentaneo momento di sonnolenza (tipo caso di quando si prende un farmaco antinfluenzale). Purtroppo però quando si è in strada basta un attimo per fare dei danni irreparabili a se stessi e al prossimo. Per questo sarebbe opportuno ponderare bene quali farmaci prendere se si deve necessariamente guidare.

L’ideale sarebbe evitare del tutto, anche perché a prescindere dall’eventuale assunzione di medicinali, se non ci si sente nel pieno delle forze si rischia comunque di abbassare drasticamente la qualità delle proprie prestazioni. Ad ogni modo la prima componente per cercare di evitare incidenti è agire secondo coscienza e seguire alla lettere tutte le regole del codice stradale.