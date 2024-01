Bonus psicologo 2024, come funziona e a quali cittadini spetta: tutte le info

Dopo lo stop nel 2023 torna il bonus psicologo. Ecco tutte le novità rispetto alla sua prima istituzione nel 2022. Chi può beneficiarne e in che modo

Il bonus psicologo torna a far capolino sulla scena italiana. A distanza di due anni il sussidio per chi ha bisogno di un sostegno in questo ambito è stato nuovamente istituito, ma naturalmente con delle differenze. D’altronde vista l’enorme richiesta che ebbe ai tempi con quasi 400mila domande presentate, era doveroso metterlo nuovamente in circolo.

In quella circostanza però furono accolte appena 41mila domande con un importo massimo di 600 euro che variava in base all’ISEE così come avviene per tanti altri sussidi. Andiamo quindi a scoprire quali sono i parametri per ottenere il bonus psicologo nel 2024 e quanto si può ottenere.

Bonus psicologo 2024: quali sono i criteri e qual è la platea dei beneficiari

Con tutta probabilità si partirà tra febbraio e marzo. I fondi stanziati dal Governo per sostenere la misura ammontano a circa 10 milioni di euro e ogni singolo individuo potrà beneficiare di un massimo di 1.500 euro per coprire le sedute da un terapeuta. Tutto ciò sarà possibile solo a patto che si abbia un ISEE inferiore a 50mila euro.

Per forza di cose però esistono delle griglie e più è basso l’ISEE più è alto l’importo erogato. Eccoli qui di seguito:

1.500 euro per redditi con ISEE inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro per seduta)

1.000 euro per redditi ISEE tra 15.000 e 30.000 euro (fino a 50 euro per seduta)

500 euro per redditi ISEE superiori a 30.000 ma inferiori a 50.000 euro (fino a 50 euro per seduta)

Dunque una gran bella opportunità se si considera che una seduta dallo psicologo costa mediamente tra i 50 e i 100 euro. Inoltre alla luce del periodo storico che sta vivendo la società avere un supporto di una persona esterna può essere decisamente importante. Per questo è bene non sottovalutare questa possibilità e nel caso sfruttarla.

Questo ovviamente è solo uno dei tanti bonus a cui si può accedere nel corso dell’anno appena iniziato. L’importante è richiedere subito l’ISEE o al proprio commercialista o tramite un CAF. Tra gli altri aiuti attualmente a disposizione ci sono anche i bonus per gli studenti universitari, il bonus gite scolastiche, il bonus 1.000 euro per reddito e merito (relativo sempre agli studenti). Ad ogni modo è bene rimanere aggiornati, anche perché le novità sotto questo punto di vista sono sempre dietro l’angolo.