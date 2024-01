Quale lingua straniera conviene imparare? | Ecco il corso che ti fa guadagnare di più se lavori in Italia

Molti posti di lavoro in Italia richiedono la conoscenza di una seconda lingua, ma quale offre la RAL più alta? Scopriamolo assieme.

Negli ultimi anni, la globalizzazione ha trasformato radicalmente il panorama lavorativo, rendendo cruciale la conoscenza di lingue straniere per accedere a opportunità professionali più remunerative.

Un recente studio condotto da Preply, una piattaforma dedicata all’apprendimento linguistico, ha esaminato oltre 500.000 annunci di lavoro in Italia.

La ricerca ha portato ad una classifica che svela quali sono le lingue che offrono uno stipendio più elevato nel nostro Paese.

Se sei uno studente lingue o stai valutando di intraprendere un percorso di studi che porti a sbocchi lavorativi certi, questo è l’articolo che fa per te.

Sorpresa: al primo posto non c’è la lingua inglese

Nonostante l’inglese rimanga la lingua più richiesta nelle aziende italiane, sorprendentemente non è quella che garantisce i guadagni più alti. Secondo la ricerca, le lingue del Sud-Est asiatico, come il vietnamita, l’indonesiano e il malese, si collocano al vertice della classifica, offrendo uno “stipendio medio” stimato a 60.000 euro all’anno. Questa cifra supera di quasi il doppio la media attuale in Italia, che si attesta a 31.530 euro secondo i dati Ocse 2022.

Il coreano segue da vicino, con uno stipendio medio di 56.000 euro, superando persino il mandarino cinese. L’inglese, pur rimanendo la lingua più richiesta, si posiziona appena fuori dalla top 10 con uno stipendio medio di 44.000 euro. Nonostante ciò, è presente in oltre 86.000 annunci di lavoro che cercano personale “di madrelingua inglese”, o comunque con una padronanza ottima della lingua.

In quali città estere è richiesta la conoscenza dell’italiano?

Curiosamente, lo studio non si limita a esaminare solo le lingue, ma si estende anche alle città del mondo dove la presenza di italiani è maggiormente richiesta nel contesto lavorativo. Londra si posiziona al primo posto, con oltre 2.500 posizioni che cercano candidati con conoscenza dell’italiano come seconda lingua. Tuttavia, il guadagno in questa città si attesta a poco più di 35.000 euro, non molto al di sopra della media italiana.

Le città statunitensi emergono come destinazioni allettanti per coloro che cercano guadagni più consistenti. Seattle si conferma come la città più favorevole agli italofoni in cerca di lavoro, offrendo uno stipendio medio annuo superiore agli 84.000 euro. Altri centri americani, come Los Angeles e Boston, seguono da vicino con guadagni rispettivamente oltre i 73.000 e i 61.000 euro. In Europa, anche la Spagna presenta opportunità interessanti, con Alicante e Madrid che si collocano rispettivamente a 72.000 e 63.000 euro di stipendio medio annuo. La ricerca di Preply fornisce così uno sguardo approfondito alle dinamiche linguistiche e lavorative in Italia, sottolineando l’importanza di considerare una vasta gamma di lingue per accedere a opportunità professionali più vantaggiose in un mercato del lavoro sempre più competitivo e globalizzato.