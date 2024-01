Attenzione a questo segno: è un traditore nato! Può condurre una doppia vita senza problemi

Secondo le stelle un particolare segno zodiacale è così abile nel tradire il partner tanto da poter vivere una vita parallela senza alcun affanno

Ogni segno zodiacale ha dei pregi e dei difetti, ma se si alcuni si può chiudere un occhio e sopportare su altri invece non si può per niente sorvolare. Ad esempio si può essere un po’ pignoli come la Vergine, troppo sicuri di sé come il Leone o pragmatici come i Pesci. Se però sistematicamente si manca di rispetto all’altro allora è meglio tenersi alla larga.

A tal proposito uno specifico segno zodiacale spicca sugli altri. Possiede infatti uno straordinario “talento” nel gestire diverse situazioni e relazioni allo stesso tempo. Tutte caratteristiche che lo rendono il profilo ideale di colui che può riuscire a condurre una doppia vita sentimentale senza farsi troppi problemi.

Qual è il segno zodiacale traditore per antonomasia

Si tratta del segno dei Gemelli. Con la sua personalità complessa e mutevole riesce ad adattarsi facilmente e rapidamente alle varie situazioni in cui si viene a trovare. Grazie alla sua curiosità mista ad una forte propensione alla comunicazione riesce ad attirare facilmente gli altri come una calamita.

Ciò però non significa che poi riesca ad instaurare dei rapporti stabili e duraturi. Ciò è imputabile soprattutto ai suoi demeriti o forse sarebbe meglio dire alla sua vera natura. D’altronde hanno un costante bisogno di stimoli sia a livello fisico sia a livello intellettuale. Per questo, è sempre alla ricerca di nuove esperienze che lo portano a tradire il compagno/a.

Inoltre non riesce a lasciarsi andare laddove vede delle responsabilità e ciò chiaramente non va a collimare con storie d’amore serie. Meglio evitare tutto ciò e concentrarsi solo su incontri fugaci contrassegnati dall’infedeltà. Tanto, essendo abile a tenere nascosto tutto, può fare entrambe le cose.

L’altro aspetto da analizzare è la personalità ambivalente di questo segno. Essendo il “doppio” per eccellenza ha personalità caratterizzata da due sfaccettature. Quindi, può essere lunatico e instabile nei suoi sentimenti e al tempo stesso iniziare una nuova avventura con un’altra persona senza necessariamente troncare la prima.

È bene precisare che non tutti i Gemelli hanno questo spirito fedifrago, ma è comunque bene conoscere questo aspetto, che non ha nulla di positivo. Attenzione ai cambi di umore e di comunicazione (soprattutto se diventa più discreto e disponibile). Possono essere il chiaro segnale che qualcosa bolle in pentola.