Oroscopo e infedeltà, questi sono i segni più inclini al tradimento

Gli esperti di astrologia sostengono che alcuni segni zodiacali, più di altri, siano inclini al tradimento. Ecco i più infedeli dello Zodiaco.

Tutti sano che alla base di una sana relazione di coppia ci sono due valori imprescindibili: l’amore e la fedeltà. Eppure, secondo gli astrologi, ci sono alcuni segni dello Zodiaco che, per via di innate caratteristiche comportamentali, sono più inclini al tradimento.

Ovviamente, non è detto che questo valga per tutti, del resto come ricordiamo spesso quando parliamo di oroscopo, ogni individuo è unico. Tuttavia, la stella sotto cui si è nati, può influenzare alcuni tratti della personalità, portando in alcuni casi ad essere più propensi alla scappatella.

Allora non ci resta che andare al sodo e scoprire quali sono i segni dello Zodiaco più infedeli.

I segni zodiacali più infedeli

Sebbene, come ricordiamo sempre, non ci siano regole universali, talvolta gli astri sono in grado di influenzare tratti della nostra personalità. C’è chi tende ad essere più generoso, rispetto ad altri, chi più socievole o misterioso, e c’è anche chi è più propenso all’infedeltà.

Proprio a tal proposito, gli esperti in astrologia avvertono che alcuni segni zodiacali tradiscono più facilmente rispetto ad altri. Tra i più infedeli dello Zodiaco troviamo il segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno sono alla continua ricerca di ammirazione e attenzione da parte degli altri, motivo per cui, qualora dovessero sentirsi trascurati dal proprio partner non si farebbero troppi crucci a tradirlo. Tra i segni infedeli dello Zodiaco anche lo Scorpione. Noti per essere intensi e appassionati, i nativi dello Scorpione tendono a tradire la propria metà, soprattutto, se si sentono emotivamente insoddisfatti. Tra l’altro, essendo per natura avvolti dal mistero, sono anche piuttosto abili a nascondere le loro azioni, proprio come il prossimo segno, vero e proprio professionista nel condurre una doppia vita. Stiamo parlando dei Gemelli, segno notoriamente capace di gestire diverse situazioni e relazioni allo stesso tempo.

Ovviamente, come abbiamo già detto, non tutti i nati sotto questi tre segni sono infedeli o capaci di tradimento, ma chi ha un legame sentimentale con uno di loro farebbe bene a tenere alta la guardia e riconoscere i principali campanelli d’allarme. Ad esempio, se il proprio o la propria partner sembra spesso distratto/a o se di punto in bianco smette di condividere le sue giornate oppure le sue abitudini hanno subito un cambiamento radicale, potrebbe essere attratto o avere una relazione con qualcun’ altro. In questo caso, potrebbe essere opportuno parlarne apertamente con la propria metà e cercare insieme le motivazioni e le possibili soluzioni.