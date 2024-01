Piante da interno, tieni queste alla larga se non vuoi attirare la malasorte

Secondo antiche credenze, ci sono alcune piante da interno che è meglio tenere alla larga perché porterebbero sfortuna. Ecco quali e perché.

Le piante da interno non sono solo elementi decorativi, ma impattano in modo significativo sulla qualità della nostra vita. Innanzitutto, migliorano la qualità dell’aria dell’abitazione e contribuiscono efficacemente a regolare l’umidità degli ambienti, ma non solo! Infatti, oltre che alla salute del corpo, le piante sono in grado di offrire benefici anche alla salute mentale.

Numerosi studi hanno dimostrato che le piante sono capaci di infondere un senso di pace e averne nelle abitazioni aiuta a ridurre notevolmente lo stress, migliora l’umore e aumenta la produttività. Insomma, non solo rendono un appartamento più bello, ma regalano anche un ambiente più sano e sereno.

Tuttavia, secondo alcune storie e miti tramandati nel corso dei secoli, ci sarebbero alcune piante da appartamento che sarebbe meglio tenere alla larga perché portatrici di mala sorte. Ecco la lista nera delle piante porta sfortuna.

Piante porta sfortuna: la lista nera

Da sempre le piante hanno un posto speciale nella vita degli uomini e sono associate a numerosi benefici. Tuttavia, secondo alcune credenze popolari, ci sono alcune piante che sarebbe meglio tenere alla larga per evitare la mala sorte. I più scaramantici, ad esempio, dovrebbero evitare la Spina di Cristo, pianta spesso associata a problemi di ansia e nervosismo. Le persone superstiziose dovrebbero star lontane anche dalla Sansevieria, pianta grassa a cui viene attribuita tantissima energia negativa.

Secondo la superstizione sarebbe opportuno non tenere in casa il Geranio, considerato una vera e propria calamita di mala sorte. Poi c’è il Cactus che, secondo alcune credenze, attirerebbe energia negativa attraverso le sue spine. Meglio tenere alla larga anche l’Ortensia che viene vista come simbolo di fallimento e solitudine. Chiude la black list delle piante porta sfortuna, l’albero di pepe nero, noto per le sue bacche utilizzate come spezia. In alcune tradizioni si ritiene che l’albero di pepe nero porti discordia e litigi in famiglia, dunque, meglio farne a meno.

Come abbiamo più volte ricordato, la tesi che queste piante portino sfortuna è fondata solo su credenze popolari e non trova alcun fondamento scientifico. Tuttavia, se la loro “brutta reputazione” ti mette ansia, meglio tenerle fuori dalle mura casalinghe!