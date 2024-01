Truffe telefoniche, attenzione a quello che dici: potresti perdere tutto in pochi secondi

Ci sono alcune parole e frasi da non dire mai durante una conversazione telefonica sospetta. Scopriamo quali sono così da poterle evitare

Le truffe sono tra le piaghe più inquietanti che affliggono l’umanità. Purtroppo però anziché diminuire vanno sempre più ad aumentare mietendo povere ed innocenti vittime. E non si può giustificare questo andamento con il rincaro dei prezzi dei principali beni, ma al contempo è innegabile che l’aumento di questi inganni sia dovuto anche a questo aspetto.

Al passo con i tempi tra le più diffuse ci sono quelle online in cui si invita i malcapitati di turno a cliccare su link deleteri attraverso cui si richiedono le proprie informazioni personali e bancarie. Una volta rilasciate, i malviventi ne approfittano immediatamente svuotando i conti correnti delle persone.

Truffa telefoniche: quando le cose che dici possono rivelarsi deleterie

Ancora oggi però vanno in scena le truffe telefoniche che possono avvenire indistintamente sia sui numeri fissi che sui numeri mobili. In questa fase le telefonate si stanno rivelando particolarmente numerose. I furfanti infatti stanno facendo leva soprattutto sul mercato libero per quanto concerne le forniture di luce e gas.

La regola però rimane la medesima anche in questo frangente: mai rivelare i propri dati al telefono, nello specifico il proprio indirizzo di residenza o il codice fiscale. Bastano queste due info per poter scoprire tutto sulle persona oggetto del bersaglio. Stesso discorso anche per l’Iban, che potrebbe essere usato dagli hacker fare i propri loschi comodi.

Probabilmente però queste sono cose in parte risapute, mente è meno nota l’importanza dei codici POD (relativo all’Energia Elettrica) e PDR (relativo al gas). Entrambi contengono delle info personali dell’intestatario come ad esempio la residenza. I truffatori li chiedono proprio perché molte persone sono ignare delle funzionalità che hanno.

Per questo è bene sapere che non vanno mai comunicati, così come i propri dati sensibili. Quando si parla al telefono sarebbe opportuno accertarsi di chi c’è dall’altro lato soprattutto se in ballo ci sono questioni del genere. A prescindere da ciò per evitare rischi l’ideale è sbrigare determinate pratiche o presso le sedi fisiche delle compagnie di fornitura o chiamare direttamente ai loro numeri di telefono ufficiali. In tutti gli altri casi è bene tenere alta la guardia, perché purtroppo in pochi attimi si possono perdere cifre considerevoli dal proprio conto corrente e la possibilità di poterle recuperarle sono davvero remote.