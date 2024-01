Sminuzzare le pillole prima dell’assunzione è positivo? Cosa dicono gli esperti

Capita sempre più spesso che prima di prendere delle pillole le si spezzi in micro pezzetti in modo tale da rendere più favorevole la deglutizione

Affidarsi a dei farmaci per contrastare dei banali problemi come mal di testa, mal di pancia o spossatezza è ormai abbastanza comune. D’altronde sono quei medicinali previsti dalle prassi mediche e che non hanno bisogno di alcune prescrizione. Dunque possono essere acquistati da chiunque in qualsiasi momento.

Ciò che però sta creando dei dubbi è una pratica che si sta diffondendo sempre di più che prevede lo spezzettamento della pillola in modo da rendere più agevole l’assunzione. Ma è corretto farlo o si rischia di far diminuire l’efficacia del prodotto? A tal proposito è bene comprendere qual è il punto di vista in merito da parte di pareri autorevoli e competenti in materia.

Sminuzzare le pillole va bene? Ecco alcuni pareri autorevoli

Stando a quanto affermato dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) la suddetta pratica di dividere in più parti le pillole andrebbe assolutamente evitata. I rischi infatti sono di non poco conto. Manipolare dei farmaci non è mai una buona idea per tutta una serie di motivi abbastanza importanti.

In primis si potrebbe alterare la struttura del farmaco con il rischio che la sua efficacia venga pesantemente ridotta. Sminuzzare le pillole potrebbe anche modificare il dosaggio e provocare degli effetti collaterali da non sottovalutare. Per effetto di ciò anche nei bugiardini si può leggere questa indicazione che però a quanto pare sempre meno persone seguono.

Andando nello specifico, lo sbriciolamento della pastiglia potrebbe provocare la perdita di una parte dei principi attivi del farmaco con conseguente perdita di efficacia. Anche il Ministero della Salute ha emanato delle indicazioni relativa alla manipolazione dei medicinali.

In questo modo vengono messi in guardia sia i pazienti che eventuali caregiver. Nelle indicazioni sono riportate tutte le info utili relative ad un’eventuale frammentazione. Seguendo quelle si può comprendere come agire evitando così inutili e deleteri colpi di testa. Qualora sia possibile è bene seguire alcuni tassativi passaggi.

Quello basilare è compiere l’operazione pochi istanti prima dell’assunzione e di avvalersi di un taglia pillole appositamente realizzato per questi procedimenti. Contestualmente è bene pulire per bene le mani sia prima che dopo la manipolazione del farmaco. A prescindere da ciò, se nel foglietto illustrativo non ci sono indicazioni soddisfacenti sarebbe opportuno consultare un medico prima di prendere qualsiasi decisione.