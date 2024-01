Proteine, attenzione ai sintomi che indicano che ne sei a corto: i rischi per la salute sono molto seri

Le proteine sono indispensabili per il benessere del corpo, per cui, al fine di scongiurare il rischio di incappare in problemi di salute, è importantissimo assumerne la giusta quantità.

Le proteine svolgono diverse funzioni fondamentali per il benessere del nostro corpo. Questo macronutriente è, infatti, essenziale per sostenere i muscoli, per alimentare il cervello, per mantenere forte il sistema immunitario e per sentirsi sazi tra un pasto e l’altro.

Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), normalmente, una persona adulta dovrebbe assumere almeno 1 g di proteine al giorno per ogni chilo di peso corporeo. Tuttavia, l’apporto proteico esatto può variare da persona a persona. In particolare, la quantità di proteine da assumere cambia a seconda delle esigenze individuali, al livello di attività fisica e ad altre variabili.

Non assumere la corretta dose giornaliera di proteine può avere effetti molto negativi sulla nostra salute. Vediamo allora i segnali da non sottovalutare per capire che sei a corto di proteine.

Proteine: i segnali che indicano che non ne stai assumendo abbastanza

Come abbiamo visto, le proteine sono indispensabili per diverse funzioni del nostro corpo. Sono essenziali per la pelle, per i capelli, per le ossa e per i muscoli. Inoltre, producono ormoni responsabili del corretto funzionamento del sistema immunitario, per cui, una eventuale carenza di proteine può comportare rischi anche seri per la salute. Ci sono diversi segnali che il nostro corpo ci manda in caso di carenza di proteine.

Innanzitutto, non va mai sottovalutato il senso di debolezza o affaticamento muscolare. Un altro effetto della carenza di proteine è la pelle secca e squamosa o anche i capelli fragili o disidratati. La carenza proteica può manifestarsi anche con la fragilità delle unghie. Inoltre, non assumere abbastanza proteine può compromettere il sistema immunitario, aumentando la suscettibilità alle infezioni. Accusare questi sintomi potrebbe significare essere a corto di proteine, dunque, potrebbe essere necessario aumentarne un po’ l’assunzione, come?

E’ possibile trovare le proteine in diverse fonti alimentari. Ad esempio, la carne animale come manzo, pollo, tacchino, maiale e agnello, è una preziosa fonte di proteine. Ma sono ricchi di proteine anche il pesce (salmone, tonno, sardine e merluzzo) e i frutti di mare. Così come le uova e i latticini. Sono una preziosa fonte proteica anche i legumi, i cereali, la frutta secca e i semi. Seguendo una corretta alimentazione ci si può garantire il giusto apporto proteico giornaliero, qualora, però, questo non dovesse bastare, è preferibile consultare il parere di un esperto.