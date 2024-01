Colesterolo alto, la dieta per abbassarlo velocemente: i cibi consigliati e quelli da tenere alla larga

Il colesterolo alto è un grosso rischio per la salute. Per cui, è necessario tutelarsi seguendo una corretta dieta. Ecco i quali sono i cibi consigliati e quelli da evitare quando il colesterolo supera i livelli di circolazione nel sangue.

Il colesterolo svolge numerose e importanti funzioni nel nostro corpo, insomma, si tratta di un componente essenziale dell’organismo. Tuttavia, avere un elevato livello di colesterolo nel sangue può essere un grosso rischio per la salute. In particolare, favorisce l’insorgenza delle malattie cardiovascolari, che rappresentano la principale causa di morte sia a livello globale che in Italia con quasi 240 mila decessi all’anno, quasi 27 persone ogni ora.

Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare, circa il 35% degli italiani ha il colesterolo alto. Un numero piuttosto preoccupante, considerati i pericoli per la salute che comportano elevati livelli di colesterolo nel sangue. Ma allora cosa fare per abbassare velocemente il colesterolo?

Il primo passo è, senza dubbio, prestare particolare attenzione all’alimentazione. Questo, principalmente, perché esistono cibi molto efficaci a contrastare il colesterolo alto ed altri che andrebbero tenuti alla larga.

Colesterolo alto: i cibi consigliati e quelli da evitare

In caso di colesterolo alto, o ipercolesterolemia, è fondamentale essere attenti alla dieta da seguire. Mangiare i giusti alimenti contribuisce ad abbassare velocemente i livelli di colesterolo presenti nel sangue. In particolare, gli esperti consigliano di preferire una dieta ricca di verdure, cereali, legumi, pesce azzurro e carni magre, prestando attenzione al tipo di cottura.

Andrebbero, invece, evitati alimenti ricchi di grassi saturi. Nello specifico, quando il colesterolo supera i livelli di circolazione nel sangue andrebbe evitato il consumo di carni rosse, insaccati e frattaglie. Dovrebbero essere tenuti alla larga anche i formaggi stagionati e i latticini grassi. Sono nemici di chi soffre di colesterolo alto gli alimenti fritti, i prodotti da forno e industriali, come le merendine confezionate e i dolci da forno e le bevande zuccherate. Infine, sebbene sia considerato un alimento salutare, in caso di colesterolo alto meglio evitare il consumo di frutta troppo zuccherata o grassa, come la banana o l’avocado.

Oltre a seguire una dieta sana, però, per abbassare velocemente i livelli di colesterolo nel sangue è importante anche adottare un corretto stile di vita. Gli specialisti sostengono fermamente che avere abitudini salutari sia il completamento essenziale nella gestione del colesterolo alto. Dunque, meglio evitare il fumo, l’alcol e praticare regolarmente attività fisica, preferendo gli sport aerobici.